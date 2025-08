Je to paradox. Navzdory obrovské podpoře Ukrajiny zůstává svět v podstatě cynický. A mnoho Rusů upřímně nechápe jednu základní věc: Západu jsou ukradení. Je mu úplně jedno, jak se vaří uvnitř své země, nezajímají ho ani opozičně naladění občané, ani putinovci. A to ne proto, že by lidé na Západě byli lhostejní, nebo Rusové nějak zvlášť výjimeční. Ale proto, že každý žije ve své zemi s vědomím, že nikdo nikomu nic nedluží. Komentář Moskva 16:30 6. srpna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Léto v Moskvě aneb Válka proti Ukrajině přinesla většině Rusů spokojenost | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Země navazují vzájemné vztahy za účelem ekonomické spolupráce a vzájemného prospěchu, ale do záležitostí jiných zemí zasahují pouze proto, že pro ně představují nějakou hrozbu.

Vzpomeňme si, jak před začátkem plnohodnotné invaze na Ukrajinu Volodymyra Zelenského přemlouvali, aby uprchl a vzdal se. Jak Donald Trump chtěl dát Vladimiru Putinovi dárek a donutit Ukrajinu kapitulovat. Nebo jak na slíbené zbraně, které měly dorazit za měsíc, Ukrajina čeká roky.

Jsem přesvědčena, že pro vrcholné představitele západních států by bylo snazší a jednodušší, kdyby se Ukrajina hned vzdala, a pak by asi neměli žádné problémy.

Doufám, že po 3,5 letech války konečně pochopili, že problém není v Ukrajině, která se brání, ale v Rusku, které útočí a nemá v úmyslu válku zastavit.

Západ zasahuje ne proto, že miluje Ukrajinu, ale proto, že myslí na svou vlastní bezpečnost. Ví, že Rusko se nezastaví na Ukrajině a že evropské státy mohou být další na řadě. Evropě a USA se hodí oslabit pozici Ruska, které bojuje s Ukrajinou, a tedy ne s nimi.

Arogance

Ale navzdory tomu, že nikdo nikomu nic nedluží, některé Rusy tento fakt z nějakého důvodu stále rozčiluje. Jsou přesvědčeni, že jsou výjimeční, že jim naopak dluží všichni a že jejich názor by měl být vyslyšen a brán v úvahu. Navzdory tomu, že jejich země již 3,5 roku zabíjí lidi v sousedním státě.

Někteří si myslí, že Západ by jim měl pomoct porazit Putina, jiní, že ten samý Západ by měl pomoct při obsazení Ukrajiny. Další si myslí, že Západ by měl s otevřenou náručí přijmout Rusy ve svých zemích, protože Vladimir Vladimirovič na ně tlačí, pronásleduje je – a vůbec je to on, kdo je špatný, my jsme všichni hodní.

A nejde tu o nezralost, dětskou nebo pubertální úroveň intelektu, ale o aroganci a sebevědomí. V hlavách mnoha lidí žije myšlenka, že „my jsme Rusové, my jsme velcí, to my jsme vás osvobodili od fašistů ve druhé světové válce, my vás zásobujeme surovinami, proto nám dlužíte a jste nám povinni“.

Myslím, že jste se již mnohokrát setkali s výkřiky Rusů, že Západ se stal rusofobním a soudí je pouze podle barvy pasu. Tato arogance se projevuje nejen v mentalitě, ale i v politickém uspořádání státu.

Právě kvůli této aroganci Rusko válku na Ukrajině začalo. Ruská vláda se nemohla smířit s tím, že sousední země chce žít po svém, aniž by se Ruska zeptala na svolení. Putin to vnímal jako zradu. Stejně tomu bylo i ve válce s Gruzií.

Logika je jednoduchá – pokud nechcete žít pod protekcí Ruska, stanete se jeho součástí.

Post-sovětské země jsou přesvědčeny, že jsou nezávislé, ale Putin věří, že jsou jen kolonií a že bez svolení Vladimira Vladimiroviče nemohou přijímat žádná rozhodnutí. A pokud se odváží, přijde ruský mír, který jim ukáže, kde je jejich místo, a vrátí je do rodného přístavu.

Autorka je ruská novinářka, dříve pracující v režimem zlikvidované rozhlasové stanici Echo Moskvy, která už několik let žije v Česku