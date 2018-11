Roamingový podraz T-Mobile

Jsou mezi námi spoluobčané, kteří tráví většinu pracovní doby v zahraničí. Namátkou je možné jmenovat řidiče kamionů, letušky nebo piloty. Jejich pobyt daleko od rodné hroudy České republiky jim mohou mimo jiné zpříjemnit pravidla pro roaming v Evropské unii, díky nimž mohou využívat mobilní služby v unii stejně jako doma. Pokud nemají tu smůlu, že si pořídili tarif u T-Mobile. Praha 16:39 15. listopadu 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Češi, kteří tráví více pracovní doby v zahraničí, mohou využívat služby v unii jako doma. Kromě zákazníků T-Mobile. | Foto: Mike Mozart | Zdroj: Flickr.com

Na tomto místě musím přiznat, že k napsání tohoto komentáře mě inspiroval příběh z mého blízkého okolí. Osobně jsem byl přítomný situaci, kdy daná osoba informovala prodejce při pořizování tarifu u společnosti T-Mobile, že má coby letuška základnu v zahraničí a bude tam trávit většinu času. Potřebuje tedy takové služby, které budou případné. To se událo letos v březnu. Operátor ji ujistil, že má výborný tarif, který je určený právě pro takové lidi, a proto si jej také pořizují.

Zpoplatnění služeb

Vše bylo v pořádku až do doby, kdy přišla první varovná zpráva o zpoplatnění služeb kvůli přílišnému pobytu v zemích Evropské unie. Na zákaznické lince T-Mobile vstřícný, ale ze situace nešťastný pracovník přiznal, že volají stovky zákazníků se stejným problémem. Pro všechny má prý stejnou odpověď. Lidsky s nimi sice sympatizuje, protože v době poskytování tarifů o budoucím rozhodnutí nevěděli, ale nedá se nic dělat. Šancí je pouze odejít k jinému operátorovi nebo platit majlant. Samozřejmě při zrušení služby musí zákazník zaplatit sankci a má měsíční výpovědní lhůtu.

T-Mobile dostal pokutu od telekomunikačního úřadu. Za agresivní obchodní praktiky zaplatí půl milionu Číst článek

Dozvěděl jsem se také, že se takové chování, kdy při pořizování tarifu lidé nevěděli, co je čeká, dá nazvat jako podraz. T-Mobile ovšem má v rámci evropské směrnice na takový krok právo. Evidentně mu nevadí, že si kvůli tomu může poškodit své jméno v očích veřejnosti. Jenže prostě lidé, kteří pracovně v zahraničí být musí, holt jinou možnost nemají. Je s podivem, že společnosti rozkročené napříč Evropou to za to stojí. Obzvláště, když jenom v České republice vykázala za minulý rok čistý zisk přes čtyři miliardy korun.

Bez varování

Aby nedošlo k mýlce. I já uznávám, že právně má T-Mobile na své rozhodnutí nárok. Ovšem lidsky je to špatné k zákazníkům, kteří sice měli takovou možnost uvedenou ve smlouvě, ale nikdo je nevaroval. Navíc od zavedení směrnice uběhl rok a půl a žádné přirážky nebyly. Naštěstí je T-Mobile první a jediný operátor v České republice, který se takto zachoval. Při hovorech s jinými operátory jsem zjistil, že takové chování se zavádět nechystají.

S cenami operátorů je nespokojeno 44 procent lidí. Jen 11 procent ale uvažuje o změně Číst článek

Nejedná se totiž o zákazníky, kteří si třeba účelově pořídili domů tarif z levnější země Evropské unie. Jedná se o naše spoluobčany, kteří pracují v zahraničí a po dobu volna jezdí domů. Logicky jsou tedy více než 40 procent doby mimo Českou republiku. Znepříjemňování jejich života je také ohrožením myšlenky sjednocení Evropy.

Kromě míru na starém kontinentě je totiž přínos Evropské unie ve volném pohybu osob, možnosti pracovat v zahraničí a u toho využívat služby poplatné naší moderní době. Volat, psát zprávy a mít mobilní internet. Není na mě, abych radil, jakého si vybrat operátora. Za sebe ale vím, že osud je vrtkavý a kdykoliv mě může zavát do zahraničí. V té době můžu mít tarif se závazkem a najednou být v pasti nečekaných poplatků. Pořídit si tarif u T-Mobile místo u konkurence bych tedy zvážil víc než dvakrát.