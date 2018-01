Tak jak je to s tou Koukalovou?

Člověk neustále čelí řadě otázek. Příjemným, nepříjemným, zdvořilostním i těm na tělo. Trenérů českých biatlonistů se teď lidi zaručeně nejvíc ptají, jak je to vlastně s tou Koukalovou. Pojede na olympijské hry? Uzdraví se? A trenéři mlčí. Zatím. Ale už brzy budou muset odpovědět a učinit tak rozhodnutí, které zřejmě nikoho nepotěší. Nebo už je rozhodnuto, jen se o tom ještě neví? Komentář Pchjongčchang 9:17 12. ledna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Gabriela Koukalová | Foto: (C) Český biatlon Petr Slavík

Rozhodně tím nikoho nepodezřívám z kamufláže. Je třeba pochopit samotnou závodnici i tým kolem ní, že s konečným verdiktem čekají do poslední chvíle.

Když kvůli zranění reálně hrozí absence největší reprezentační hvězdy na vrcholné akci celého čtyřletého cyklu, prostě se musí zkoušet všechno možné i nemožné do poslední chvíle. A je těžké smířit se s tím, že je nakonec veškerá snaha marná.

Kéž bych se mýlil. Právě probíhající sezona začíná mít grády. Ze středečního vytrvalostního závodu mužů v Ruhpoldingu jsem si odnesl krásný sportovní zážitek, výsledky Moravce s Krčmářem byly skvělé. Je krásné být u toho, zároveň ale přiznávám, že to bez Gabriely Koukalové není úplně ono.

A bohužel si neumím představit, že by bez absolvování jediného závodu mohla obléknout startovní číslo poprvé až na olympijských hrách. Jako kdybyste šli v autoškole bez praktických jízd rovnou k těm závěrečným.

Předem jasné rozhodnutí?

Promiňte to přirovnání, Gabriela má samozřejmě „biatlonový řidičák“ už dávno, sama by mohla na střelnici i na běžeckých tratích vyučovat, ale i ona se přeci potřebuje rozjezdit a znovu zažít ty nervy s malorážkou v rukou.

Podle šéftrenéra Ondřeje Rybáře si každopádně musíme počkat na oficiální prohlášení do pondělí, kdy je třeba odevzdat předběžnou nominaci pro hry v Pchjongčchangu. Do té doby budou on i jeho kolegové mlčet, a i když už tak nějak tušíme, co nakonec zazní, je třeba to respektovat.

I proto byla podle mě trochu zbytečná čtvrteční zpráva deníku Blesk o už jistojisté absenci Koukalové v olympijských závodech. Fráze „podle našeho zdroje“ v textu nechyběla, jméno zdroje ale jaksi ano.