Tak princip, nebo peníze?
Nedávné události ve Spojených státech ve vztahu k Číně dobře ilustrují názory, a také povahové vlastnosti prezidenta Donalda Trumpa. S Čínou už rétoricky otevřeně bojuje jako s nepřítelem. Mnohokrát se nechal slyšet, že udělá vše, co je v jeho silách, aby Spojené státy dominovaly technologiím, zejména v umělé inteligenci. Aby neměly deficit v obchodu s Čínou a s asijskou velmocí soutěží i ve vyzbrojování.
Proto už v prvním volebním období rozpoutal obchodní války s Čínou, kde se cly snažil – a pořád snaží – narovnat obchodní bilanci ve prospěch Ameriky, protože ji vnímá jako nevýhodnou.
Tento nebo podobný názor zastává mnoho Američanů, zejména republikánů, pro které je komunistická Čína, ač v ní vládne tvrdý kapitalismus, jako červený hadr.
Jenže Trump je také obchodník. Vždy byl a bude. Takže když zacinkají peníze, umí se na lecčems domluvit. Ať už jde o peníze, které míří do jeho vlastní kapsy, nebo do státní kasy. Ostatně americký vůdce v tom nedělá moc rozdíl.
Vývoz amerických čipů?
Trumpovi ležel v žaludku delší dobu vývoz amerických čipů do Číny. V tom nebyl sám. Už prezident Biden kontroloval vývozy čipů, protože ani jeho administrativa nechtěla přispívat k hrozbě technologické dominance Číny.
Největší výrobce čipů Nvidia tak měla dovoleno exportovat jen jeden druh čipu, takzvaný H20, který umí méně věcí než ty prodávané Americe nebo partnerům. V dubnu jejich vývoz zakázal Trump úplně. Jenže Nvidia a její konkurent AMD vyváží čipy za desítky miliard dolarů. Zacinkaly peníze.
Trump uviděl obchodní příležitost a donutil výrobce čipů k dohodě: Povolí jim vyvážet čipy do Číny, do státní kasy ale budou muset poslat z každého obchodu 15 procent.
Obchod hodný protřelého byznysmena, co na tom, že pro něco takového neexistuje precedent. Jde o formu „pay-to-play“ dohody, která dokonce možná koliduje s principem zákazu vývozního zdanění v americké ústavě.
Celní válka opět odložena?
Mezitím mělo doběhnout příměří v obchodní válce s Čínou, kde by se zásadně zvýšila cla, pokud by nedošlo k dohodě. Protože je ale ve hře evidentně řada lukrativních obchodů, prezident příměří v úterý na dalších 90 dní prodloužil.
Švejnar o clech: Evropa mohla dojednat míň. Zasáhlo to ovšem americký autoprůmysl
Číst článek
Na druhém konci obchodní války je čínský prezident, a to je také těžká váha. Závislost na amerických čipech se mu nelíbí, protože rozvoj umělé inteligence v Číně závisí do velké míry na nich. Proto stát rozeslal dopisy firmám, kde apeloval, aby nepoužívaly čipy typu H20, tedy těch, které chce Trump zase do Číny nechat vozit.
Číňané se bojí, že čipy obsahují trasování nebo možnost je na dálku odpálit. Velké firmy jako Alibaba či majitel TikToku budou muset vysvětlovat vládě, proč nepoužívají domácí alternativy. Očekává se tedy, že objednávky čipů nebudou zdaleka takové, jak by si prezident představoval.
Deník Financial Times napsal, že Trump proto zvažuje, že by do Číny povolil vyvážet chytřejší čipy typu Blackwell, které bylo doposud nelegální exportovat. Ty budou pro Čínu atraktivnější.
Takže, o co v celé obchodní válce jde? O dominanci, principy, anebo prostě o peníze?
Autorka řídí byznysový web Newstream.cz
