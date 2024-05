Takové kamarádství to bylo

Bylo to velké kamarádství, ale zdá se, že je u konce. Ruský ministr obrany Sergej Šojgu, který pózoval na fotografiích z lovu či rybaření společně s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, končí ve své funkci. Nahrazuje ho Andrej Bělousov, ekonom a místopředseda ruské vlády. Komentář Praha 16:30 17. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ruské ministerstvo obrany ve čtvrtek oznámilo, že ministr Sergej Šojgu navštívil ruské jednotky bojující na Ukrajině | Zdroj: Profimedia

Proč přesně končí Šojgu, to není jasné. Samozřejmě, má na tom podíl to, že válka s Ukrajinou neprobíhá tak, jak Kreml plánoval a navíc se Šojgu nějakou dobu tvářil, že se ho válka vlastně až tak moc netýká a že ho nezajímá. Což není pro ministra obrany zrovna na vyznamenání.

Ministerstvo obrany nedokázalo zajistit armádě potřebné vybavení a je prolezlé korupcí. Nejen na nižších úrovních, ale týká se to i Šojgua a jeho rodiny. Jenže to by v putinovském kleptokratickém systému až tak moc nevadilo. Spíš se spekuluje o tom, že se Šojgu občas příliš snažil velet armádě místo toho, aby hrál stafáž, a nechal to na Putinovi, který rád komanduje generály osobně.

Zvýšit válečnou výrobu a udolat Západ

S Bělousovem takové potíže zřejmě nebudou. Bělousov je kompetentní technokrat, který na rozdíl od Šojgua místo honů či odpočinku v obřích vilách v mongolském stylu raději sedí do noci u psacího stolu a úkoluje své podřízené.

Na rozdíl od Šojgua také skutečně věří a dávno věřil v to, že Rusko je obklíčené nepřáteli a Rusku nikdo nic dobrého nepřeje. Zkrátka měl putinovské vidění světa, možná ještě dřív, než sám Putin. Jako jeden z mála ekonomů pak podporoval okupaci Krymu v roce 2014 i přesto, že z toho hrozily Rusku ekonomické potíže.

Ostatně, neshodne se prý se svými ekonomickými kolegy i v dalších věcech. Na rozdíl od nich prosazuje hodně velký vliv státu v ekonomice a konfiskaci příliš velkých zisků firmám i jednotlivcům. Není tak nadarmo označován za ekonoma sovětského střihu.

Úkolem Belousova je zřejmě zlepšit zásobování armády, rozšířit ruský vojensko-průmyslový komplex a napomoci militarizaci ruské ekonomiky. Zkrátka zvýšit válečnou výrobu a tím udolat Západ. Jak Putin doufá, Západ se časem unaví, jeho podpora Ukrajině ochabne, a pak padne i Ukrajina. Bělousov k tomu má přispět.

Bude totiž zřejmě ochotně podporovat dlouhou válku bez ohledu na to, jaký to bude mít dopad na ruskou ekonomiku. Je to ten pravý muž pro opotřebovávací boje, ať už skončí vítězstvím či porážkou. Ukrajinu tedy čekají těžké časy.

Autor je komentátor Lidových novin.