Nejlepší kvalifikace ministryně Malé

„Myslím, že 13 let stará diplomka z králíků rozhodně neovlivní práci paní Malé na ministerstvu,“ vzkázal premiér lidu.

V těch patnácti slovech je všechno.

Například celkem otevřené pohrdání „diplomkou z králíků“, tedy původním vzděláním nové ministryně. Mimochodem, kdyby se chtěl Andrej Babiš pochlubit svou diplomovou prací z Vysoké školy ekonomické v Bratislavě ze 70. let, možná bychom se taky docela pobavili, už jen názvem. Paní ministryni Malou ovšem litovat nebudeme, sama si tuhle službu vybrala.

Jinak má ovšem Babiš absolutní pravdu, „diplomka z králíků“, ani ta druhá z právnické fakulty Panevropské univerzity v Bratislavě, práci a úkoly nové ministryně skutečně neovlivní. A pokud ano, pak pouze ve směru, který bude předsedovi vlády vyhovovat. Paní Malá se nestala ministryní navzdory svému zpochybňovanému vzdělání (a taky pozoruhodné koncipientské praxi, aby se nezapomínalo), ale právě díky němu.

Pocit „kompetentnosti“

A ministryně Malá se tím také stává nejsrozumitelnější ukázkou posunu personální práce Andreje Babiše v průběhu let.

Když hnutí ANO startovalo svou − doposud velmi úspěšnou − jízdu českou politikou, dával si Andrej Babiš velmi záležet, aby veřejnost jeho projekt reprezentovaly výrazné tváře spojenými se všeobecně sdíleným pocitem „kompetentnosti“. (Ano, zde lze namítnout, že „pocit“ či image se od reality může lišit, to je jistě pravda, ovšem v politice je často důležitější, jak věci vypadají, než jaké skutečně jsou.)

Proto se také první ministryní spravedlnosti za ANO stala v roce 2014 profesorka Helena Válková, žena s aurou vážené autority. Po ní následoval Robert Pelikán, možná jeden z nejtalentovanějších herců české politiky, ale nakonec taky politik, který si zachoval integritu a rozhodl o vydání hackera Nikulina do USA, bez ohledu na to, co si o tom myslela Kancelář prezidenta republiky.

Nastal čas Babišovy sklizně

A teď je tu Malá. Jakoby touhle volbou Andrej Babiš, který ovšem koneckonců za vládu zodpovídá, srozumitelně říkal, že nastal čas sklizně. Konečně přišel čas, kdy po skoro sedmi letech příprav uchopil moc − a nebojí se jí použít.

Tohle je volební období, z nějž zbývá něco přes tři roky, kdy je konečně možné udělat vše, co si Andrej Babiš naplánoval při vstupu do politiky a ve svém prvním období v Sobotkově vládě. Teď přišel čas měnit Česko, jak si to vysnil, teď je také možné vyřídit si účty a sprovodit ze světa všechny možné problémy.

A k tomu se bude vždy hodit spíše superloajální ministryně Malá odezírající ze rtů šéfa ještě předtím, než svá přání vysloví.

Samozřejmě, že nakonec nejspíš skončí jako mnoho jejích předchůdců v různých rolích. Ale tentokrát to aspoň víme od začátku − a ona nemůže říct, že ji nikdo nevaroval.