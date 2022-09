Myslí to prezident Biden vážně se závazkem bránit Tchaj-wan?

Americký prezident Joe Biden prohlásil, že Spojené státy budou vojensky bránit Tchaj-wan v případě čínského napadení. Řekl to už potřetí, a tak se zdá, že tentokráte to skutečně platí. Předtím to totiž vždy následně někdo z Bílého domu zlehčoval. Znamená to tedy, že se blíží vojenská konfrontace Spojených států a Číny? Ne nutně. Naopak, podle některých expertů by to mohlo případné válce spíše zabránit.

Praha 6:29 22. září 2022