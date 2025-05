Teď jde o všechno. Koalice Spolu ale zase zahájila kampaň sérií výkřiků

Ve známé pohádce o pasáčku a vlkovi je základem příběhu stará Ezopova bajka. Ta pojednává o pasáčkovi ovcí, který tak často křičel, že se blíží vlk, až mu pak už nikdo ve vesnici nevěřil, když se zvíře skutečně objevilo. Podobně jako pasáček z onoho příběhu nyní působí vládní koalice, především její nejsilnější uskupení, tedy Spolu. Praha 16:30 24. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Koalice Spolu ale zas zahájila kampaň sérii výkřiků | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

To se nás totiž rozhodlo zahltit výkřiky, ve kterých místo jakékoli politické strategie komunikuje jediné sdělení, a to, že jde o všechno.

Smysl by to přitom nedávalo ani v situaci, kdy by tento naléhavý tón použily pravicové strany poprvé. Natož, když se více než posledních několik let v žádné velké kampani nezmohly téměř na cokoli jiného.

Posledních 15 let se politika před volbami smrskla jen na „boj o demokracii“, při kterém „jde o všechno“. Letos tomu nebude jinak. Kdo po slavnostním zahájení kampaně Spolu, které navíc trefně narušili aktivisté, kritizující děsivý postup Izraele vůči Gaze a vládní ignoraci válečných zločinů, sledoval komunikaci Petra Fialy (ODS), mohl se i zděsit.

Maniakální záchvaty

Na Fialově účtu na síti X vypublikovali správci až maniakálně působící sérii zvolání, ve kterých se stávající premiér snažil vytvořit dojem historického ohrožení. „Jde o všechno, jde o bezpečnost, jde o peníze, jde samozřejmě o demokracii. Teď je čas na odvahu.“ Už zase...

Podobné maniakální záchvaty, jako předvádí Spolu, dnes působí už jen trapně a ohraně. Především pravicové strany se jimi totiž rozhodly nahrazovat program, čímž docílily jediného: Došlo k pojmovému zmatení a vyprázdnění slov, která jsou přitom pro utváření společenského konsensu důležitá.

Těžko s nimi však fungovat v situaci, kdy si termíny jako pravda, demokracie, svoboda nebo odvaha neustále privatizuje jedna strana politického spektra za účelem volebních kampaní. Po čase to zkrátka začne působit účelově a také podezřele. To si nejspíše řekli i samotní voliči.

V interním výzkumu ministerstva vnitra, který přinesl novinář Jakub Zelenka, se totiž ukázalo, že se víc než polovina voličů bojí toho, že vláda volby zmanipuluje. To je zcela děsivé a ukazuje to, kam se vyhrocená debata posunula.

Boj s Babišem morální panikou

Občany nejde donekonečna udržovat v tom typu pohotovosti, který trvale předvádí Spolu. Nelze před ně stále dokola klást tu samou emoci historické definitivy a zároveň nechávat stranou vše ostatní. To se ale přesně stalo vládě Petra Fialy, která se znovu rozhodla bojovat proti Babišovi morální panikou.

Být odvážný slovy v předvolební kampani zvládne každý. Normálně vládnout a dělat politiku, to je už jiná disciplína. Spolu sází na to první a ruku na srdce: nemá na výběr. Musí nás děsit a strašit, protože to jediné jí vlastně zbylo.

Problém přitom je, že nám letos skutečně hrozí reálný diskurzivní obrat nedemokratickým směrem, zároveň ale není možné, aby se demokracií oháněly strany jen z hlediska kalkulu. Strany, které chtějí tvořit hráz proti autoritářství, musí hledat i jiné způsoby politiky, než je hysterický populismus naruby. Musí se o důvěru občanů snažit setrvale, nejen když se jim to hodí do krámu.

Pak se zkrátka nedá divit, že je Česká republika polarizovaná, a že nás to skutečně může stát hodně. Nejen Babišovo ANO, ale především Motoristé, Stačilo! a SPD z atmosféry strachu a společenského napětí těží.

A koalice Spolu jim svou kampaní jen znovu nahrála na smeč. Po letech stejně intenzivního volání do „boje za demokracii“ je totiž stále těžší uvěřit, že to s ní ODS myslí vážně.

Autorka je šéfredaktorka mediální platformy Page Not Found