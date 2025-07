Teď nás kauzy politiků nevzrušují, o to větší zvrat může přijít, až se ucho utrhne

Navzdory snaze vládní koalice učinit hlavním tématem voleb bezpečnost a zahraniční politiku, je pravděpodobné, že i letos bude za nás hlasovat především peněženka. Ta, kterou Fialův kabinet spíš provětral, než aby ji naplnil. A hnutí ANO by bylo hloupé, kdyby toho nevyužilo. Přesto všichni vyhlížejí, jestli se na politickém nebi neobjeví něco, co by ještě mohlo říjnové klání ovlivnit, řekl Českému rozhlasu Plus politolog Lukáš Jelínek. Komentář 16:30 22. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít I letos bude za nás ve volbách hlasovat především peněženka, míní politolog Lukáš Jelínek | Foto: Filip Jandourek

Takový potenciál mohou mít kauzy politiků, ať už s trestněprávním přesahem, nebo ty, které se dotýkají jejich pověsti. A máme jich zde dost, vlastně většina partají si nějakou na svých bedrech vleče.

ODS je oslabována záhadným bitcoinovým darem pro ministerstvo spravedlnosti, který vláda včas nezatrhla.

TOP 09 pošpinily dovolenkové výlety do Dubaje, jichž se s ministrem zdravotnictví Vlastimilem Válkem účastnil jeho kamarád, který už v resortu vysoutěžil nejednu zakázku. Absurdnost situace navíc potrhlo Válkovo tvrzení, že netuší, v jakém oboru přítel, kterého zná 20 let, působí.

Starostové a nezávislí si užijí s případem Dozimetr, který se zdánlivě týká jen jednoho zvlčilého komunálního politika, ovšem za ním se skrývá příběh hnutí, jehož otcové zakladatelé až příliš popustili uzdu přátelství s rodinou Redlů, jež se ukázala být toxickou.

ANO zatěžuje Babišovo Čapí hnízdo, Okamurovu SPD pak vyšetřování loňské štvavé kampaně, v níž jsme byli strašeni „chirurgy z dovozu“.

A co etika?

Někde jde o miliardy, někde o miliony, někde o nekalé úmysly, někde o přílišné sbližování se politiky s byznysem a někdy i s podsvětím. Pokoušet se sestavit žebříček těchto kauz podle jejich závažnosti ale nejde. O porušení zákona rozhoduje výhradně soud, zatímco na občanech je posouzení etického rozměru.

A tady nám vstupuje do hry odlišnost příznivců jednotlivých stran. S tvrdými partajními jádry nehne prakticky nic. Proto s bitcoiny nepřišel pád Spolu, proto ANO nic neztratilo kvůli tomu, že se Babiš přiblížil rozsudku, který by mu radost neudělal. Jeho setrvalou reakcí je, že se pasuje do role oběti, proti níž se všichni spikli – a fanoušci s ním souzní.

Na mučedníka si hraje i Tomio Okamura. Zato koalice sází na bagatelizaci. Pro Spolu jsou bitcoiny problém exministra Blažka, TOP 09, přestože bývala hlasatelkou čisté politiky, se Válkem prakticky nezabývá a pro STAN je Dozimetr pouze kaňkou někdejšího pražského radního Hlubučka. Proč vše ale zašlo až tak daleko, nám straničtí lídři nejsou s to prozradit.

Až se ucho utrhne...

Zdá se, že nakonec všechny aféry i aférky splynou s antikampaněmi, v nichž jeden tábor nasazuje psí hlavu druhému. Přesto je v méně výhodné pozici vládní koalice.

Jakkoli s ní její sympatizanti souhlasí, že se v první řadě musíme přizpůsobit zhoršující se mezinárodní situaci včetně vyšších výdajů na obranu, jedná se vesměs o občany s kritickým myšlením, kteří nezapomínají na politické průšvihy.

Na své reprezentanty mají vyšší kritéria, než jen aby jim zajistili lepší platy, důchody a veřejné služby. Všímají si též zneužívání moci, korupce a klientelismu, což jsou disciplíny, v nichž mohli být právem zklamáni.

Ono se skutečně nedá všechno vysedět nebo obalit výmluvami. Veřejní činitelé se už dlouho při svých přešlapech ani nečervenají a voliči si na mnohé vylomeniny zvykají, ovšem jejich důvěra v politiky, strany i politický systém je stále otřesenější.

Raději ani nemyslet na to, kdo se jednou může vyšplhat na vrchol, až se ucho utrhne a voliči ztratí s etablovanými stranami trpělivost.

Autor je politický analytik