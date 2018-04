Telegram pro Putina: Jste banda břídilů

Navalnyj sice zorganizoval štáby po celé zemi, ale stačily policejní šťáry, nekonečné vazební epizody samotného opozičníka a zákaz účasti ve volbách hlavy státu. A hned byla jeho váha oproti ruské státní mašinérii nesouměřitelná.

Chodorkovskij byl nucen po deseti letech věznění Rusko opustit a jeho aktivity ze zahraničí se proto omezují na sféru osvěty a právní pomoci odpůrcům režimu.

Takový stav prezidentu Vladimiru Putinovi mohl jen vyhovovat. Jeho lidé s vědomím, že mají naprosto volné ruce, ještě více utáhli šrouby také na internetu. Následovaly tresty za retweety nebo sms.

Za této situace se necenzurovaná komunikace nejen opozičně naladěných občanů, ale paradoxně i lidí z mocenských struktur přenesla na platformu, kterou tajná služba FSB neměla pod kontrolou.

Nedokázala prolomit šifrování a majitel na naléhání, aby ji pustil do utajených konverzací, zvysoka kašlal. Jde o Telegram, který vynalezl a vyvíjí Pavel Durov.

Sociální síť VKontakte - takzvaný ruský facebook - byla rovněž jeho dílem. Tu však nakonec musel vydat tajným, aby nad ní měli dozor, ale zároveň emigroval a založil Telegram. Tento komunikátor se stal pro režim noční můrou. Nakonec ho soud na území Ruska zakázal a měl být vypnut v pondělí 16. dubna.

Krásná bitva

Začalo však něco, co Putin za roky samovlády ještě nezažil. Cenzurní úřad Roskomnadzor se snažil, až se z něj kouřilo, ale bylo to jako v pohádce o Koblížkovi. Telegram utekl dědkovi i babce, a zatím není na obzoru žádná státní liška, která by ho byla schopna schlamstnout.

Durov ve čtvrtek napsal na svém Instagramu: „Telegram je stále přístupný pro uživatele v Rusku nehledě na to, že ruské úřady za poslední čtyři dny zablokovaly více než 18 miliónů IP adres. Děkuji všem, kteří se účastní Digitálního Odporu. Stále více IT podnikatelů, programátorů, systémových administrátorů skutky pomáhá zajišťovat práva obyvatel Ruska zaručená ústavou.“

Svobodnou částí ruského internetu se v těchto dnech nese hurónský smích a terčem jsou břídilové z Putinových tajných služeb. Ve snaze vyhovět načálstvu začali v jednom okamžiku blokovat, co jim přišlo pod ruku, a dopracovali se k tomu, že lehl vlastní server Roskomnadzoru.

Přestaly fungovat různé organizace a firmy, protože jim odřízli internet, a naopak v nastalém zmatku byly najednou volné zakázané pornografické servery či například web Garryho Kasparova, který je v Rusku rovněž tabu.

Nakonec i Putinův poradce přes internet German Klimenko řekl, že Roskomnadzor by se měl omluvit za nepatřičné zásahy. Hon na Telegram pokračuje zatím bezvýsledně. Dne 16. dubna měl o 27 procent víc uživatelů než týden předtím.

Durov je novým symbolem nepoddajnosti zlu. Publicista Alexandr Něvzorov popsal situaci takto: „Telegram se stal politickými Thermopylami. Tato bitva je krásná. Na jedné straně jsou technologie, modernost a rozum, na straně druhé jsou válenky a temná velmocenská zvířeckost.“

Autor je komentátorem deníku Právo.