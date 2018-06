Bojuj jako Nadal

Bylo krátce po jedné hodině odpoledne a shodou okolností jsem zrovna stál před hráčskou jídelnou. Prošli tudy krátce po sobě i oba finalisté, ale jen Rafael Nadal vypadal, jako kdyby právě snědl svůj nejhorší oběd v životě. Paříž 6:54 11. června 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Technika Rafaela Nadala občas připomíná roztáčení lasa | Foto: Benoit Tessier | Zdroj: agentura Reuters

Nadal připomínal zakaboněné postavičky z obrázků v prvorepublikových románech, a vůbec celý byl takový zkroucený. Ale ani na chvíli by mě nenapadlo, že bude hrát špatně. Naopak, vždyť takový je přesně jeho tenis, se spoustou emocí, nepřirozených a zřejmě i bolestivých pohybů, ale se smrtícími údery pro soupeře.

Rafael Nadal pojedenácté ovládl Roland Garros, ve finále porazil Dominica Thiema Číst článek

Když kolega Jan Jaroch z deníku Sport sbíral na začátku turnaje (ano, v té době bylo opravdu hodně pravděpodobné, že Nadal opět na Roland Garros vyhraje titul) odborné postřehy k 'leváckému' forhendu Španěla, třeba český tenista Adam Pavlásek přiznal, že by si tím sám mohl ublížit, kdyby něco podobného zkoušel napodobit.

Nadalovy pohyby s raketou nad hlavou přirovnal k roztáčení lasa, a dodal, že ani fenomenální Švýcar Roger Federer , obdařený zřejmě mnohem větší porcí tenisového talentu, by nedokázal míček podobným způsobem roztančit a ještě ho umístit k lajně, jak to běžně Mallorčan dělává.

Opravdu, nezkoušejte napodobit Nadala, radil Pavlásek všem, kteří by se o něco takového chtěli pokoušet. A že jich prý je stále dost, i trenérů, kteří by jistě rádi nějakého toho nového ‚Nadala‘ vychovali.

Ale minimálně jednu věc si z toho všeho, co předvádí teď už jedenáctinásobný šampion mužské dvouhry Roland Garros, mohou vzít všichni (a zřejmě to neplatí jen pro tenisty). Tu ohromnou bojovnost, tu snahu odehrát každý míček tak, jako by byl ten poslední. Hlavě díky ní je teď totiž dvaatřicetiletý Španěl opěvovaným hrdinou, po dost možná největším výkonu napříč všemi sporty.

11th french open.

17th GS.

One man. Indomitable Rafael Nadal.

Hail the King of clay #RG18 pic.twitter.com/Mgqu5yLaq9 — Aditya Kurane (@AdyaSkrillex) 10 June 2018