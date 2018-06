Roland Garros Češek? Tenis má logiku

Nejsem přítelem opakování známého, ale s dovolením si teď vypůjčím větu legendárního fotbalového trenéra Tomáše Pospíchala a trochu ji poupravím. Tenis totiž, na rozdíl od fotbalu, většinou logiku má, zvlášť na grandslamovém turnaji, kde chtějí všichni předvádět své nejlepší výkony. Komentář Paříž 6:45 4. června 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Karolína Plíšková na Marii Šarapovovou nestačila | Foto: Christian Hartmann | Zdroj: Reuters

Už jenom základní předpoklad ‚chci být nejlepší‘ automaticky znamená, že se to drtivé většině ze všech zúčastněných nemůže podařit. Vždyť vyhraje jen jeden (jedna) a 127 singlistů v některém z kol hlavní soutěže prohraje. Ale to jen na okraj to, co všichni vědí.

Není až taková senzace, že byla nejlepší českou singlistkou na Roland Garros osmifinalistka Barbora Strýcová. Na všech antukových turnajích před French Open sice vypadla už v prvním kole a vezla si do Paříže sérii osmi prohraných utkání v řadě. Ale kvůli tomu také nemohla mít přehnaná očekávání, jen velkou touhu to zlomit.

A protože na předchozích turnajích narážela na těžké soupeřky a předváděla navzdory porážkám celkem solidní výkony, měla skutečně velkou šanci na grandslamu využít pozice nasazené hráčky a uhrát příznivější výsledky. Což také potvrdila.

Petra Kvitová - příslib do dalších turnajů

Není až takové překvapení, že už ve třetím kole vypadla Petra Kvitová. Měla v zádech výjimečné výsledky z předchozích turnajů s velmi pozitivní sérií s jedenácti výhrami v řadě, kterou ještě dvakrát na pařížské antuce protáhla. Jenže, čím byla řada delší, tím zřejmě narůstala i pravděpodobnost, že se přetrhne. Že potká maximálně připravenou a psychicky svěží soupeřku, která jí nedovolí slabší chvíle 'přebojovat', což se také stalo.

Pozitivní je, že Kvitová byla jen kousek od toho, aby si i s kombinací horšího dne a lepší soupeřky poradila, což je dobrá zpráva pro další turnaje na površích, na kterých je na rozdíl od antuky přece jen o poznání snazší zahrát vítězný míč.

Mimochodem, když v roce 2014 v Paříži Petra Kvitová po velkém boji i dobrém výkonu ve stejné fázi turnaje těsně podlehla Rusce Světlaně Kuzněcovové, zareagovala na porážku tak, že podruhé v kariéře vyhrála Wimbledon. A také teď může jít do travnaté části sezóny ve velmi dobrém psychickém i fyzickém rozpoložení. Teď jen, kdy z taktických důvodů novou sérii budovat.

A to už se dotýkáme zřejmě velmi obtížného ‚načasování‘ formy na nejdůležitější akce, což se teď, zdá se, nepovedlo žebříčkově nejlepší české singlistce.

Karolíně Plíškové může prospět odpočinek

Není až takovým divem, že už ve třetím kole Roland Garros vypadla Karolína Plíšková. Z Češek ve špičce teď asi zažívá nejtěžší období. Turnaj zakončila debaklem od Rusky Mariy Šarapovové a bezprostředně po výprasku mluvila o budíčku. Ne, že by usnula, ale potřebuje v sobě mnohem častěji probouzet hráčku, kterou byla třeba před měsícem při vítězném turnaji ve Stuttgartu nebo při utkání se světovou jedničkou Rumunkou Simonou Halepovou, kterou nedávno deklasovala v Madridu.

Do Paříže si nepřivezla nejlepší formu a bezprostředně po vyřazení dokonce připustila, že nemá takovou chuť do tenisu, což může být uprostřed sezóny, která zatím není ve srovnání s těmi předchozími tak úspěšná, trochu alarmující.

Karolína Plíšková udělala nedávno několik změn ve svém týmu, a na to, aby si vše sedlo, možná potřebuje mnohem víc času. Ve své kariéře se poslední roky neustále jen posouvala, sice menšími krůčky (ono jde také v absolutní špičce celkem těžko dělat větší kroky dopředu.) A teď může mít už nějakou dobu pocit, že spíš přešlapuje na místě.

Když vypadla z Roland Garros, připustila, že by travnaté turnaje před Wimbledonem nejraději úplně vynechala, v minulosti se jí totiž dařilo právě na generálkách, na rozdíl od hlavního představení. A taky mluvila o úplném tenisovém odpočinku a klidu. A možná právě ten teď potřebuje aspoň pár dní ze všeho nejvíc.