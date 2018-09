Serena Williamsová v Praze? Spíš ne, ukazuje historie

Třiadvacetinásobná grandslamová vítězka ženské dvouhry Serena Williamsová je bezesporu jednou z největších sportovních osobností všech dob. Reakce na její kontroverzní výstup na kurtu, kterým ukradla velkou část pozápasové pozornosti své finálové přemožitelce, senzačně hrající šampionce Naómi Ósakové, tomu odpovídala. I v nekonečném prostoru sociálních sítí bylo po utkání málo míst, kam by se dalo před zprávami o americké tenistce utéct. New York, Praha 6:58 10. září 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Serena Williamsová | Foto: Reuters

Bez ohledu na to, jak moc Serena Williamsová ve finále US Open přestřelila, jak moc umí či neumí prohrávat, a komu se za své chování případně omluví, stále jde o výjimečnou postavu, jednu z největších v dějinách tenisu i sportu. A fedcupovému finále v Praze v listopadu by slušelo, aby na něm nejúspěšnější singlistka profesionální éry byla. Ale je to reálné?

Na plakátech pro očekávané utkání je nezvykle šest hráček na každé straně, odpovídá to současné síle českého i amerického ženského tenisu. Mimochodem vybírat by se dalo i z jiných tváří a kvalita ani jednoho z týmů by tím nijak výrazně neutrpěla. Serena na modročervené zápasové pozvánce je. Ve výběru Spojených států hned nahoře vedle sestry Venus. Ale že se na podzim skutečně v libeňské hale představí, v tuto chvíli moc pravděpodobné není. Proč?

Jednou indicií jsou slova české opory Karolíny Plíškové, která si nemyslí, že by Serena do Prahy přijela, i když Američanka v létě ve Wimbledonu veřejně projevila zájem bojovat o trofej. Kdo jiný by měl mít lepší intuici než právě tenisté.

Účasti nenahrává ani historická zkušenost a pohled na posledních sedm let Sereny Williamsové, můžeme si to připomenout.

Počínaje ročníkem 2011 pokaždé, když nezískala titul na US Open, zbytek sezony ‚odpískala.‘

V letech 2011, 2015 i 2016, kdy v New Yorku prohrála singlové finále a dvakrát semifinále, nikdy nebyla na konci října na Turnaji mistryň pro nejlepších osm tenistek roku. Zatímco v ročnících 2012, 2013 i 2014, kdy ženskou dvouhru amerického grandslamu ovládla, protáhla svůj kalendář až k Turnaji mistryň, který v těch letech také pokaždé vyhrála.

Češky jako Real

A finále WTA bývá pravidelně právě před závěrečným utkáním Fed Cupu. Pokud tedy bude postupovat stejně, není pravděpodobné, že by se udržovala v TOP formě pro jeden reprezentační víkend, pokud by zrovna tou dobou necestovala do Evropy kvůli některé ze svých kampaní.

Serena Williamsová už je také matkou a příležitost být s dcerou, po tom, co už to hlavní (grandslamové turnaje) v kalendáři tenisty skončilo, může hrát v sestavování programu pro zbytek sezony zásadní roli.

Samozřejmě, i kdyby Serena Williamsová do Prahy nepřijela, finále bude mít i tak výjimečnou sportovní kvalitu i fantastickou atmosféru. Utkání bude zcela jistě vyprodané, protože lidé přijdou hlavně na české hráčky, které jsou také světovými hvězdami.

Ano, Češky ve Fed Cupu jsou v posledních letech spíš Realem než Baníkem. Ale být u toho, když slavný tým kapitána Petra Pály poráží tenisovou Barcelonu, by zážitek z velkého zápasu jistě ještě o něco vylepšil. ​