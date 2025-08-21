Tento způsob komunikace o bitcoinech zdá se mi pro vládu poněkud nešťastným
„Dej nám něco na politiky – a bude z toho pro Tebe podmínka. Jinak se na mnoho let rozluč se svobodou. A nemyl se, soudy budou rozhodovat podle přání veřejnosti. Nikdo Ti nepomůže!,“ tolik citace výroků Pavla Blažka (dřív ODS).
Na síti X tím reagoval na zadržení hlavního aktéra tzv. bitcoinové kauzy Tomáše Jiřikovského. Jde o člověka, který by mohl policii výrazně pomoci při objasňování okolností podivného daru ministerstvu spravedlnosti a původu bitcoinů. Při jeho uvažování o tom, zda bude mluvit, může hrát důležitější roli než pobyt ve vazbě jeden návrh.
Petr Hartman: Tento způsob komunikace o bitcoinech zdá se mi pro vládu poněkud nešťastným
Tím je získání statusu spolupracujícího obviněného. Pokud mu bude nabídnut, musí s tím pochopitelně souhlasit.
Zároveň musí státnímu zástupci sdělit pravdivé skutečnosti, které významně přispějí k objasnění zločinu. V neposlední řadě se k jeho spáchání musí sám přiznat. Výměnou za to může počítat s mírnějším trestem, než kdyby s vyšetřovateli odmítl spolupracovat.
Bude/nebude mluvit?
Bylo by překvapením, kdyby takováto nabídka Tomáši Jiřikovskému nebyla učiněna. Otázkou zůstává, zda ji přijme. Možná se bude cítit více v bezpečí, když nebude mluvit a pobyde si déle ve vězení.
Dvě bedny plné eur. Na místě spojeném s Jiřikovským se našly bankovky v hodnotě desítek milionů korun
Přesto sdělení Pavla Blažka není v této souvislosti nijak objevné a už vůbec ne šokující. Pouze dramatickými slovy popsal možnost stát se spolupracujícím obviněným.
Některé části jeho výroku jsou přesto kontroverzní. Konkrétně pasáže o nátlaku, aby Jiřikovský do aféry namočil politiky a také o tom, že soudy pracují na základě přání veřejnosti.
Politik Pavel Blažek se do tzv. bitcoinové kauzy namočil sám. Potvrzuje to výsledek auditu. Podle něj existuje podezření, že představitelé ministerstva spravedlnosti se mohli dostat do rozporu se zákony. Konkrétně zmiňuje podezření na praní špinavých peněz, podvod a nepřekažení trestného činu.
Proč tolik emocí?
To neznamená, že se prokáže trestná činnost Pavla Blažka a že stane před soudem. Ten není veřejným tribunálem, kde by ženy a muži v talárech rozhodovali na základě tlaku ulice. Zároveň existují možnosti odvolání a dovolání. Takže přání veřejnosti nemá u soudu prakticky žádnou šanci na úspěch.
Dlouholetý právník a bývalý ministr spravedlnosti ve dvou vládách to dobře ví. Přesto na zadržení Tomáše Jiřikovského emotivně reagoval na síti X. Zařadil se tak mezi politiky, kteří hodnotí práci policie, státních zástupců a soudců podle toho, jak se dotýká jejich osoby.
V případě Pavla Blažka jde patrně do tuhého, a proto volí všechny možné způsoby obrany vlastní osoby. Jedním z nich je snaha tzv. bitcoinovou kauzu na veřejnosti bagatelizovat a zpochybňovat nezávislost práce orgánů činných v trestním řízení.
Nedávný apel jeho nástupkyně v úřadu Evy Decroix, aby už raději mlčel a nic nekomentoval, tak není vyslyšen. Pavel Blažek se bude i nadále bránit a nebude brát přitom ohledy na výzvy jeho nástupkyně, ani na pověst ODS a Fialovy vlády.
Autor je komentátor Českého rozhlasu
