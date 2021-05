Horší než v Indii

Covidová pandemie v Indii udeřila až nedávno, ve chvíli, kdy očkování ve většině světa už běží naplno. Zato s o to větší razancí. Paradoxní na celé situaci je i to, že právě Indie je největším světovým výrobcem vakcín. Vlastní infrastrukturu očkovacích látek ani kyslíkových masek či testů a nemocničních lůžek ale země nezvládá. Největším rizikem je nyní exponenciální šíření nákazy. Komentář Praha 18:34 5. května 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lidé čekají před očkovacím střediskem v Bombaji | Foto: Rafiq Maqbool | Zdroj: ČTK/AP

Populistická vláda Naréndry Módího povolila masové akce kolem hinduistických svátků i politická shromáždění, protože je před volbami. Opozice viní právě velké akce Módiho vládní strany Bharátija Džanata z prudkého rozšíření nákazy.

Indie se i přes značný ekonomický růst v posledních dekádách potýká s velkou chudobou a nerovností. Britská nevládní organizace Oxfam uvádí, že 73 procent bohatství drží v zemi pouhé jedno procento populace.

Dlouhodobě podinvestované indické zdravotnictví nezvládá nápor lidí s covidem. Nejasná je také očkovací politika, protože státy a zařízení si samy určují, kolik za vakcínu mají lidé platit – a nejchudší rodiny si stokorunové položky za očkování nemohou dovolit.

Podle Světové banky se podíl nejchudších na indické populaci postupně snižuje, stále ale 250 milionů Indů žije pod hranicí chudoby v podobě příjmu pod dva dolary na osobu a den. To většinou také znamená život ve slumech v otřesných hygienických podmínkách. Tito lidé jsou logicky nákazou ohroženi nejvíce.

Srovnání s Českem

Bohatnoucí Indie byla ve snižování míry chudoby v poslední dekádě globálním premiantem. Tomu je teď s covidem minimálně na čas konec, loni ekonomika propadla o více než sedm procent a letošní výhledy původně odhadovaného dvouciferného růstu se již snižují – nyní banka Barclays srazila odhad na deset procent.

Podobná situace jako v Indii je i v jiných asijských rozvojových zemích – v posledních týdnech novou vlnou pandemie trpí i Laos, Nepál a Thajsko. Do Indie a jihovýchodní Asie nyní míří dost mezinárodní pomoci, jen Američané posílají medicínské pomůcky za sto milionů dolarů.

Je to logické, chrání se tím i sami. Asijské státy nyní svírá vlna nakažlivějších, nových mutací koronaviru. V zájmu celého světa je, aby to zvládly co nejlépe a nákaza se nešířila dále.

Mimochodem, pro českého pozorovatele je na asijské humanitární katastrofě snad nejhorší srovnání s tuzemskem. Česko spolu s Maďarskem dosud drží neslavné světové prvenství v počtu mrtvých v přepočtu na obyvatele. Indie hlásí k tomuto dni přes 200 tisíc mrtvých. Kdyby na tom ve zmíněném podílu byla jako Česko, měla by mrtvých dvacetkrát tolik.

Autorka je ekonomická novinářka