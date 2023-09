Událostí letošního roku je bezesporu raketový nárůst popularity umělé inteligence, respektive takzvaného generativního jazykového modelu, který přinesl ChatGPT. Do letoška byla umělá inteligence, anglickou zkratkou AI, spíše věcí futuristů a zasvěcenců, až tento masový, veřejně a zdarma přístupný nástroj to změnil a naznačil budoucí možnosti. Komentář Praha 6:30 18. září 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít připojení, ilustrační foto | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Jak dopadne umělá inteligence v konfrontaci se současnou společností, jaký vliv bude mít v různých odvětvích, co udělá třeba s politikou, s kriminalitou – to vše jsou témata aktuálních debat. Na pozorovatele, co nepatří mezi technologické nadšence, to může občas – v kombinaci s problémy současného světa – působit až apokalypticky.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Tereza Zavadilová: Internet věcí je megatrend

Varování před možným zneužitím AI jsou slyšet odevšad. Jenže jazykový model AI může do světa přinést i zásadní pozitiva.

Pokud se databáze podobná ChatuGPT nakrmí vědeckými studiemi, čeká se, že může objevit souvislosti či odhalit bílá místa, které lidé v celé šíři vidět nemohou.

Internet věcí

To může zásadně posunout vědecké objevy. Podobně to platí pro programování, které se může výrazně zrychlit a zjednodušit. Oblastí, kde se čeká kvůli umělé inteligenci rychlý rozvoj, je takzvaný internet věcí.

To je podle definice Oracle Síť fyzických objektů – „věcí“ – které jsou osazeny senzory, softwarem a dalšími technologiemi s cílem propojení a výměny dat s jinými zařízeními a systémy přes internet.

Umělá inteligence je větší převrat než průmyslová revoluce. Planetu postupně drancujeme, říká expert Číst článek

Věci připojené na internet tak mohou být běžná domácí zařízení či třeba chytré hodinky až sofistikované průmyslové nástroje. Podstatou takzvaného generativního modelu AI je to, že se sám učí.

Není tedy daleko doba, kdy zařízení na této bázi například v autě se naučí, jak posunout sedadlo pro řidiče, jakou pustit hudbu či teplotu, totéž v domácnosti, kdy chytré termostaty, kamery či osvětlení mohou zlevnit a zjednodušit bydlení. To vše už technologie umožňují.

Jsou samozřejmě i důležitější využití jako ve zdravotnictví pro monitorování stavu třeba při chronických nemocech typu diabetes nebo u kardiaků či starých lidí žijících osamoceně.

Platné využití je také v zemědělství, kde umělá inteligence dokáže řídit a zefektivňovat produkci plodin a současně myslet na ekologii, či ve skladovacích systémech a dopravě. Podobně jako vědu posouvá AI také robotiku.

Přes pět miliard uživatelů

Internet věcí je mladý fenomén, na svět se dostal až s nástupem chytrých telefonů koncem desátých let našeho tisíciletí. A raketově roste. V tuto chvíli je na internet připojeno přes 15 miliard zařízení a zároveň 5,2 miliardy lidí.

Smrtící nápoj a brambory odpuzující komáry. Umělá inteligence vymýšlí zdraví ohrožující recepty Číst článek

Tedy zhruba tři přístroje na člověka. Global IoT Analytics čeká, že se za čtyři roky počet věcí připojených na internet zdvojnásobí a velikost trhu odhaduje na půl bilionu dolarů. Do internetu věcí masivně investují firmy jako Cisco nebo Intel, s jejich rozvojem souvisí také expanze sektoru čipů.

Technologie umožňují už teď donedávna nepředstavitelné věci. Rozvoj umělé inteligence přináší novou průmyslovou revoluci. Tvůrce ChatuGPT, vizionář Sam Altman například věří, že umělá inteligence přispěje ke snížení nerovnosti na světě. To asi ještě tak jisté není, ale že má potenciál mnohé zlepšit, to platí rozhodně.

Autorka řídí byznysový web Newstream.cz