Obchodní válka s Čínou se Evropě nevyplatí

Kolem přelomu tisíciletí počet obyvatel žijících ve městech se překlopil přes polovinu. Nyní to jsou dvě třetiny lidí. Prakticky to znamenalo obří výstavbu a stěhování stovek milionů lidí ročně do měst.

Urbanizace Číny nyní výrazně přibrzdila. Souvisí to i se současnou krizí realitního sektoru v zemi. Giganti s poetickými jmény Evergrande a Country Garden procházejí bankrotem, protože neustáli rychlý růst a velké zadlužení.

Covid s lockdowny a hospodářské ochlazení znamená, že vesničané si stěhování do měst nemohou dovolit, z některých lokalit se stávají dokonce města duchů. A to byl jeden z důvodů, proč letos poprvé po 60 letech Čína oznámila pokles počtu obyvatel. Čeká se, že ji brzy předběhne Indie.

Počet obyvatel není jediný závod, ve kterém Čína s Indií soutěží. V poslední době je to i hospodářská spolupráce se Západem a lákání zahraničních investic.

Kvůli ochranářské politice čínského prezidenta a obchodním válkám, které rozpoutal jeho bývalý americký protějšek Donald Trump, se nyní jeví Indie jako příští země zaslíbená pro levnější dodávky západním firmám.

V sázce je hodně peněz

Není divu, že se kvůli hluboce pošramoceným vztahům se Spojenými státy snaží Čína narovnat aspoň vztahy s Evropskou unií. Eurokomisař pro obchod Valdis Dombrovskis se nyní setkal s čínským vicepremiérem a prohlásil, že vztahy obou zemí jsou na křižovatce.

Buď se podaří obnovit korektní vztahy s otevřeným, férovým obchodem a investicemi. Nebo to bude cesta vzájemného postupného odcizování. Jenže udržet pozitivní vztah nebude jednoduché.

Obchodní deficit s Čínou se dostal na nejvyšší úroveň v historii, je to kvůli ochlazení obchodu v průmyslu, zejména automobilovém. A zde bude hůř: Evropská komise bude vyšetřovat dotace Číny elektromobilům. Evropa obvinila Peking, že zaplavuje světové trhy elektromobily, jejichž ceny jsou uměle nízké díky obrovským státním dotacím. To by mohlo vést až k zavedení sankčních cel.

Čína s vyšetřováním ostře nesouhlasí. Mezitím se navíc ukázalo, že situace šikovně využívá Tesla, která prodává na evropském trhu právě dotované vozy vyráběné v Číně. Elektroauta produkovaná se štědrou státní podporou dělají podle názoru komisařů nekalou konkurenci evropským, tradičně dražším, automobilkám.

Co nejtvrdší přístup Evropy proti Číně podle agentury Bloomberg prosazuje francouzský prezident Macron. Francie tvrdí, že Čína může zničit evropské výrobce aut tak, jak se jí to před dekádou povedlo u výrobců solárních panelů a volá po větší ochraně evropského trhu a finanční podpoře některým odvětvím a po hledání nových partnerů typu Indie.

Proti administrativním zásahům do trhu se ale stavějí Němci, ačkoli problémy s Čínou odnášejí nejvíc, a také menší státy.

Jenže: Indie není zdaleka na takové průmyslové úrovni a i politicky je jen o něco málo lepší než Čína. Není to spolehlivý partner, a i kdyby, tak Čína z mapy světa nezmizí. Jestli teď má Čína ochotu ke kompromisu, je lepší to využít.

V sázce je hodně peněz, skoro bilion dolarů, který se ročně v obchodu mezi Evropou a Čínou protočí. A podle Bloombergu by to zabolelo i Francii, protože Čína je největší dovozce jejího luxusního zboží.

