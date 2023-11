Vyhazov Altmana nasvítil džungli kolem umělé inteligence

O Samu Altmanovi do loňska krom insiderů skoro nikdo neslyšel. Nyní je z něj byznysová celebrita na úrovni Elona Muska. Stačilo pár dní skandálu kolem ChatuGPT a jeho jméno prosvištělo všemi médii světa. Sam Altman byl šéfem firmy Open AI, tvůrce ChatuGPT, který se stal synonymem generativní umělé inteligence. Komentář Praha 6:29 23. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Sam Altman | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Jde o firmu, která jako první otevřela veřejnosti takzvaný velký jazykový model umělé inteligence. Jde o strojové učení, které umí „přemýšlet“ na základě báze velkého množství dat, které má k dispozici.

Sam Altman se stal celebritou nejen byznysových médií ve dvou vrcholech. Poprvé když světu představil zmíněný ChatGPT, tedy komunikátor, kde umělá inteligence umí odpovědět skoro na cokoli, včetně toho, jak napsat mail i diplomovou práci. Od otevření tohoto systému programátorům začala běžet obrovská řada inovací v mnoha sektorech. 38letý Sam Altman se stal tváří této revoluce.

A v pátek ho představenstvo firmy vyrazilo na hodinu. Globální publikum bylo v šoku. Evangelista umělé inteligence je ze hry, co bude dál.

AI a podvodníci

Drama kolem Altmana má mnohostranné souvislosti. Podle pozorovatelů je v pozadí spor o to, jestli se má AI rozšiřovat tak živelně a používat i v byznysu tak nekontrolovaně, jako se to děje.

Sam Altman, přestože je tváří umělé inteligence, není vědec ani ajťák, je to charismatický byznysmen ze Silicon Valley, který paradoxně nedokončil vysokou školu. Open AI začala jako neziskovka a Altman z ní udělal firmu, která má mít brzy hodnotu 90 miliard dolarů.

Naproti tomu představenstvo, které s Altmanem udělalo onen krátký proces, tvoří zakladatelé původní neziskovky. Spekuluje se tedy, že nesouhlasili s tím, jaký byznys Altman z nástroje dělá, aniž bere v úvahu bezpečnostní rizika.

Ukázalo se, že představenstvo ale podcenilo vliv, jaký Altman má. Hned po vyhazovu jej najal Microsoft, což je největší a tedy nejvlivnější investor do Open AI. Představenstvu vzkázal, že chystá v řízení firmy změny.

K tomu skoro všichni zaměstnanci Open AI podepsali výzvu, aby firma najala Altmana zpět, a na představenstvo tlačí i zbylí investoři. Microsoft nabídl místo všem lidem z Open AI. Vedení Open AI tlak nevydrželo a ve středu oznámilo, že se Altman do čela firmy vrátí.

Ze hry ale není jádro vyhazovu. Je jasné, že o budoucnosti AI se teď bude vášnivě diskutovat na mnoha frontách. Dosud totiž neměla skoro žádná pravidla, je to taková živelná džungle, které zhusta využívají různí podvodníci.

Evropská unie chystá rozsáhlou regulaci v podobě takzvaného Aktu o umělé inteligenci. Místo přísné regulace se zvažovalo, že se ponechá firmám možnost seberegulace – což kvůli současnému dění asi padá.

„Drama kolem Altmanova vyhazovu z Open AI a jeho nástupu do Microsoftu nám ukazuje, že se nemůžeme spoléhat na dobrovolné dohody zprostředkované vizionářskými lídry,“ řekl Brando Benifei, jeden ze dvou zákonodárců Evropského parlamentu, kteří vedou jednání o chystaných předpisech, s tím, že regulace AI musí chránit naši společnost.

Investoři Open AI možná tak tlačili na Altmanův návrat právě proto, že jeho přístup je silně probyznysový – a je to rozený optimista. „Myslím, že směřujeme k nejlepšímu světu všech dob,“ řekl k rozšiřování umělé inteligence v posledním rozhovoru pro New York Times. Možné to je, doufejme. Jenže možné je i to, že pokud se lidstvo před zneužitím umělé inteligence předem neochrání, z nejlepšího světa se rázem stane peklo.

Autorka řídí byznysový web Newstream.cz