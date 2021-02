Už i ropa zdivočela

Že se loni v dubnu, v celosvětové panice z pandemie, cena ropy propadla dokonce do záporu, na to už se skoro zapomnělo. Není divu, cena této komodity se vrací na předkrizové hodnoty – jen za poslední měsíc ropa zdražila o deset dolarů za barel a blíží se hranici 65 dolarů. Podobně jako u ceny ostatních komodit, psychologickým důvodem k poslednímu skokovému zvýšení cen je především optimistický výhled do budoucnosti.

