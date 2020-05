Osobní svoboda na oltáři strachu o zdraví

Téma konoravirus má novou variaci. Řada států plánuje uvolnění karanténních opatření, některé už uvolňují a po týdnech izolace se blýská na lepší časy. Komentář Praha 6:29 15. května 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kvůli potřebě pracovních sil sice některé země otevřely své hranice pro sezónní pracovníky, svobodný a volný pohyb osob ale de facto dále znemožňují. (ilustrační foto) | Foto: Petr Eret | Zdroj: MAFRA / Profimedia

Některá omezení ale zůstanou a otázkou tak je, kam až budou lidé ochotní v omezení svých svobod a životů kvůli strachu zajít.

S výjimkou zemí typu Švédska, kde život neustále připomínal odlesky zašlé slávy předkoronavirové svobody, se rojí různé nápady. Stoly v restauracích obehnané plexisklem, které oddělí i spolustolovníky. Nošení roušek ve veřejné dopravě, prázdná prostřední sedadla v letadlech, návštěvy kadeřníků v rouškách nebo zákaz větších akcí.

Kvůli potřebě pracovních sil sice některé země otevřely své hranice pro sezónní pracovníky, svobodný a volný pohyb osob ale de facto dále znemožňují. Příkladem je Česká republika. Každý si rozmyslí z ní odjet nebo do ní vstoupit, pokud musí mít nejvíce čtyři dny starý test na koronavirus, který jaksi není jen tak k mání. Další alternativa je hrozivá čtrnáctidenní karanténa.

Je přitom zřejmé, že virus s námi ještě nějakou dobu určitě zůstane a účinná vakcína, případně léky, mohou být k dispozici až třeba na podzim. Testování na lidech totiž musí být provedené pořádně a v patřičném časovém rozmezí. Mezitím může covid-19 mutovat. Nejhorší ale bude, když v případě nevytvoření kolektivní imunity zmutuje a doposud vyvíjená a už existující testovaná léčiva bude k ničemu.

Jediné vězení je strach

Ke zmíněnému je potřeba přičíst různé návrhy na takzvané chytré karantény. Společnou aktivitou technologických gigantů Apple a Google na vývoj sledovacího systému počínaje, shromažďováním dat operátorů konče.

Vše výše zmíněné je projev naprosto nečekané rány, kterou utržil především život v té šťastnější a svobodnější bohaté části světa. Ve chvíli, kdy by to lidé čekali nejméně, došlo k tak výraznému omezení svobod a práv, že by za normálních okolností padaly vlády jako zralé švestky ze stromu.

Sociální vědci, sociologové, politologové, sociální psychologové a další budou ještě dlouho zkoumat, do jaké míry se potvrdily teorie, že vyděšení lidé rádi vymění svobodu za pocit bezpečí. Po týdnech karantény se ale obzvláště v zemích s nízkou úrovní nákazy a počtem mrtvých objevují často názory, že to za to vlastně nestálo. Pro poměrně zdravého člověka středního věku je virus zpravidla neškodný. Pro děti v podstatě naprosto.

První dva týdny karantény k zamezení přehlcení zdravotního systému se ještě daly pochopit. Vše nad to se mnohým zdá příliš. Nejradikálnější názory v podstatě říkají, že se jedná o útok na zdravou většinu populace, která bude ekonomickými důsledky karantény trpět ještě dlouho. Každá lidská smrt je tragédie a nikdo nechce umřít, ani se nechce dívat na umírání svých blízkých. Svoboda, které se nám zatím dostávalo, neměla ale v dějinách obdoby.

Je tedy čas se rozhodnout. Jak řekla disidentka Su Ťij v dobách své opoziční slávy: „Svobodní musíme být ne proto, že si svobodu nárokujeme a deklarujeme ji, ale protože ji máme možnost žít a uplatňovat.“ William Faulkner prohlásil, že „jediné skutečné vězení je strach a jediná skutečná svoboda je osvobození od strachu.“

Pokud se smíříme s tím, že lidský život směřuje přirozeně od narození ke smrti, můžeme se osvobodit i v době koronavirové a žít zase své životy. Debata o vztahu svobody a ochrany veřejného zdraví není nová. Poprvé ale v tomto století lidská svoboda souboj prohrává.

V jiných časech bychom si nenechali nadiktovat dočasnou ani trvalou ztrátu svobod. Politiky, technokraty, ani jinými. Neměli bychom si nechat diktovat ani nyní v době strachu z nemoci, která je jednou z mnoha.

Autor je komentátor Českého rozhlasu