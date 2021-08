Přeštědrá nabídka testování zadarmo už nemusí být v Rakousku samozřejmá

Komfortní a tak trochu i megalomanská testovací strategie už Rakousko stála více než miliardu eur. Teď, když se počet kompletně očkovaných proti onemocnění covid-19 přehoupl přes padesátiprocentní hranici, se ve Vídni začíná uvažovat o tom, jestli přeci jen nezvýšit pomyslný tlak na podstoupení očkování tím, že se nabídka testování od podzimu zpoplatní. Komentář Praha 18:40 10. srpna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Plošné testování ve Vídni | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Pro představu: nejlépe a nejvíce propracovaná je nabídka testů v téměř dvoumilionové Vídni. Každý její obyvatel má nárok na čtyři takzvané Gurgeltesty – kloktací testovací sety – týdně a zdarma.

PCR testy je v této formě možné v síti potravinových obchodů a drogerií vyzvednout a následně je tam také odevzdat. Krom toho jsou k dispozici velká testovací centra a testování v lékárnách pro zájemce o testy antigenní.

V Rakousku se totiž kontroluje. Jistě ne zcela bez výjimek, ale je skoro pravidlem že se číšník optá a chce vidět důkaz o prodělaném testu, očkování nebo nemoci. Takzvané 3-G pravidlo se ale možná brzy změní jen na 2-G. Tedy, že i ti, kteří jsou Genesen – uzdravení, si musí dojít na aktuální test.

S průběhem července a zjištěním, že ani Rakousku se nárůst delta varianty nevyhne, se zpřísnila pravidla pro noční gastronomii a kluby a vstup do nich je podmíněn výlučně jen PCR testem nebo dokladem o očkování, antigen už nestačí.

Nové případy mezi mladými

Polovina ze současných průměrných 400 nových infekcí denně se dotýká mladších 25 let. I proto ta zvýšená opatrnost, co se klubové scény týče. V té nejmladší věkové kategorii je v Rakousku prozatím naočkováno pouhých 36 procent lidí.

Například oblíbené prázdninové festivaly v Chorvatsku představují svou nevázaností velké riziko, ať už se jejich pořadatelé honosí bezpečnostním konceptem sebevíc. Z toho posledního, kde bylo na osm až devět tisíc mladých lidí, si do Rakouska přivezli zpět 300 nových infekčních mladistvých.

Zatím se nepřemýšlí o zavedení povinnosti očkování, ačkoliv se jednotlivé vlády spolkových zemí vyjadřují tak, že by považovaly povinné očkování například u zdravotnického personálu za více než smysluplné.

Kancléř Sebastian Kurz se nechal slyšet, že plošně v celém Rakousku očkování vyžadované nikdy nebude. Jednotlivé spolkové země v tom mají ale jaksi vlastní pravomoci.

V Dolním Rakousku tak bude od prvního září povinnost být naočkovaný pro výkon zaměstnání veřejné správy. Toto nařízení se dotkne například zdravotníků nebo učitelů ve školách a školkách. V Horním Rakousku je zase například pro čerstvě očkované možné zadarmo vyrazit na sportovní zápasy. Respektive očkovaný získá zadarmo lístky na sportovní události v tom týdnu, ve kterém šel na očkování.

Testovat, testovat, testovat

Prozatím se ale nadále v Rakousku sází na testování.

Ne ve všech spolkových zemích je neomezená nabídka PCR testů tak samozřejmá – krom Vídně a Lince se brzy plánuje přidat i Salcbursko a Korutany. V Tyrolsku už je dostupné PCR testování v lékárnách. Obrovitánská testovací mašinérie ale Rakousko přeci jenom něco stojí.

I proto se porozhlíží po možných pobídkách, jak své obyvatele přesvědčit o výhodnosti očkování. Inspirací je například sousední Německo, kde takzvaná Bratwurst-Impf-Aktion signifikantně zvýšila zájem o očkování v jedné malé obci v Thüringen.

Ale logicky samozřejmě tyto podbízivé akce také něco stojí. Vídeň se například netváří, že by pro ni bylo zavedení poplatků u testů na koronavirus tou správnou cestou. Ale jak jsme se za poslední rok a půl naučili, co na začátku týdne platí za dané, na jeho konci může být úplně jinak.

Rakousko každopádně podobně jako Česko nabízí aktuálně očkování všem, kdo mají zájem. Vybrat si lze i očkovací látku. Stejně se ale jedná prozatím o 67 procent rakouských obyvatel, kteří jsou plně očkovaní.

Z rakouských médií je cítit strach, jestli se očkovací strategie jako řešení pandemie v současném stále ještě nedostačujícím stupni proočkování do začátku podzimu vůbec prokáže jako účinná.

Komentátoři týdeníku Profil se například netají přáním, aby neočkovaní lidé měli od podzimu prostý zákaz navštěvovat kina, restaurace a jiná vnitřní veřejná prostranství. A kritizují neochotu rakouské vlády, která je v jejich očích podmíněna populismem, takhle jasně formulovat nutnost získání ochranného očkování. A to co nejsrozumitelněji co nejširší mase lidí.

