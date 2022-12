Břidlicový plyn opět na pořadu dne

Bude to začátkem března 10 let, co v Náchodě demonstrovaly stovky lidí proti plánům zahraničních firem zkoumat ložiska plynu. Hluboké průzkumné vrty se měly dělat od Broumovska až po Krkonošský národní park. Ministerstvo životního prostředí nebylo proti. A to navzdory nebezpečí, že případnou těžbou, při níž se pod zem pumpují chemikálie, může dojít ke kontaminaci spodních vod a lidem v postižených oblastech se bude otřásat země pod nohama.

KOMENTÁŘ Praha 17:05 4. prosince 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít