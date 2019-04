Sesazení Mayové nyní prioritou brexitářů?

Začal velikonoční týden, britský parlament je až do třiadvacátého na dovolené a premiérka Mayová chodí s manželem po horách severního Walesu. Novinářům však dala vědět, že nepřemýšlí o vypsání voleb, jako před dvěma roky. Díky Velikonocům tak brexit alespoň na čas a do jisté míry vystřídala jiná témata. Komentář Praha 6:30 18. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Začal velikonoční týden, britský parlament je až do třiadvacátého na dovolené a premiérka Mayová chodí s manželem po horách severního Walesu (ilustrační snímek) | Foto: Francisco Seco | Zdroj: ČTK/AP

O pozornost Britů tak soutěží zprávy o zcela nepřístojném chování hackera Assangeho během jeho dobrovolného pobytu na londýnské ekvádorské ambasádě a o jeho brzkém vydání do Švédska a nejnověji také požár pařížské katedrály Notre-Dame a celosvětové organizování sbírek na její obnovu.

Brexit ovšem zcela nezmizel, neboť vláda stále a prý konstruktivně jedná s vedením opozičních labouristů. Navíc, média jsou pak po víkendových extempore předních brexitářů ze skupiny ERG a reakcích jejich odpůrců plná zpráv o snahách brexitářů Mayovou sesadit.

Vyjádřil to naplno v televizi BBC bývalý vůdce konzervativců a jeden z nejtvrdších brexitářů Iain Duncan-Smith požadavkem, aby premiérka už v červnu odstoupila a ponechala vyjednávání s unií nástupci. Byl by pochopitelně z řad tvrdých brexitářů a znovu by prý otevřel Mayové dohodu a vyjednal něco lepšího.

Brexitáři i nyní lžou voličům

Požadavek potvrzuje, že po jejím odklonu od brexitářů směrem k dohodě napříč sněmovnou je odstranění premiérky hlavním cílem tvrdých brexitářů.

Jejich kandidáty na vůdce strany a premiéra jsou totiž exministr zahraničí Boris Johnson a exministr pro brexit Dominic Raab. Oba prohlašují, že by odhodili nynější dohodu s unií a požadovali by v Bruselu ústupky, nebo by odešli bez dohody.

„Klaun Boris“, jak je Johnson nazýván, si ovšem mezitím uřízl ostudu, když Organizace pro tiskové standardy sdělila probrexitářskému konzervativnímu deníku The Daily Telegraph, že se Johnson v jednom ze svých pravidelných článků dopustil „důležité nepřesnosti“ a „nepravdivé interpretace výsledků průzkumu veřejného mínění“.

Tvrdil totiž, že nejvíce voličů průzkumníkům tvrdí, že chtějí odchod bez dohody, neboť je nejblíž tomu, pro co hlasovali v referendu, a deník musí zveřejnit tiskovou opravu.

To, že brexitáři jako v kampani před referendem i nyní lžou voličům, když jim slibují ráj na zemi a že navíc utratili o 750 tisíc liber více, než jim povoloval zákon a jsou za to nyní popotahováni soudy, jen potvrzuje jejich nevybíravé metody.

O další negativní publicitu brexitářů se postaral labouristický londýnský poslanec David Lammy. Přirovnal veřejně skupinu ERG k nacistům a obvinil Borise Johnsona a Reese-Mogga ze spolčování s ultrapravicovými propagandisty.

Dodal pak, že Churchill by se určitě nesnažil o mnichovanský appeasement skupiny ERG, neboť se sám postavil proti spojencům Hitlera, kteří se chystali před válkou pohltit část Československa.

Tato epizoda, jednání vlády s labouristy i vehementně sílící požadavky brexitářů na nahrazení premiérky jejich člověkem jen dokazují, že brexitu se zjevně zcela nezbavíme ani o Velikonocích, ale zkusme to!