Theresa Mayová, od deseti k pěti…

Když jsem ještě v době před unijním referendem popisoval trable bývalého ministerského předsedy Davida Camerona, přirovnal jsem ho k cirkusovému žonglérovi, který se snaží udržet ve vzduchu pomyslné tři až čtyři tematické míčky. Cameronova nástupkyně Theresa Mayová se dostala do situace, kdy se od ní očekává ještě větší ekvilibristika. Komentář Theresa Mayová Velká Británie brexit David Cameron 6:20 13. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Britská premiérka Theresa Mayová | Foto: Hannah McKayová | Zdroj: Reuters

Britská premiérka je momentálně ve fázi, kdy se musí rychle rozhodnout, které míčky nechá spadnout na zem, aby to přihlížející diváci nepovažovali za kolaps jejího vystoupení…

Mayová se snaží prostřednictvím svých vyjednavačů docílit co nejlepší dohody se zbytkem EU, a snaží se dosavadní průběh rozhovorů domácímu britskému publiku prezentovat jako nadějný, i když realita je taková, že to sakra skřípe. Paní premiérka se taky snaží vytvářet dojem, že londýnský parlament mluví do podoby brexitu.

Británie chce odblokovat rozhovory s EU, při jednáních o brexitu nabídne víc peněz Číst článek

Současně mu ale nechce dovolit, aby mohli zákonodárci závěrečný výsledek vyjednávání vetovat, ať už z důvodu, že konečné podmínky nebudou pro Británii dost výhodné, nebo v případě, kdyby se Mayová a její tým snažil prosadit variantu „no deal“ (pokud jednání ztroskotají/britská vláda odejde z rozhovorů, a nedospěje se tak k hmatatelnému výsledku).

Obrovskou a těžko řešitelnou výzvou je pro Mayovou současné zachycení 2 míčků, z nichž jedním je závazek pokračovat v severoirském mírovém procesu a neumožnit návrat „tvrdé hranice“ mezi Ulsterem a Irskou republikou, a tím druhým pak tvrdohlavé odmítání, aby Severní Irsko po vzoru např. Macaa nebo Hongkongu získalo zvláštní status, a zůstalo v jednotném trhu a celní unii.

Když Vaše vládnutí závisí na hlasech severoirské DUP, oba míčky se dají zachytit jen sotva. Slovy vysokého unijního představitele, jehož cituje Telegraph, Theresa Mayová staví své politické přežití nad zájmy obyvatel Severního Irska. Ono to má svou logiku, protože jak ukázal nedávný průzkum, drtivé většině Angličanů (nikoli Britů), kteří v červnu 2016 hlasovali pro brexit, je dění v Severním Irsku zcela lhostejné.

Přežívání britské premiérky

V případě britské premiérky se politické přežití změnilo už jen v pouhé přežívání. Z kabinetu paní Mayové se pod silným mediálním tlakem museli během šesti dnů poroučet dva ministři, včetně šéfky resortu rozvojové pomoci, která se vlastnímu ministerstvu zahraničí a premiérce neobtěžovala říct, že se má o dovolené sejít s izraelským premiérem Netanjahuem...

Zástupce Theresy Mayové Damian Green je na odstřel ve skandálu kolem sexuálního obtěžování, a nebýt v podstatě neodvolatelnosti Borise Johnsona, musela by premiérka svého ministra zahraničí kvůli dlouhatánské šňůře jeho přehmatů už dávno hodit přes palubu.

Britský ministr zahraničí Boris Johnson a premiérka Theresa Mayová při setkání vlády. | Foto: Stefan Rousseau | Zdroj: Reuters

Á propos, Boris… Podle Guardianu a Telegraphu poslal spolu s dalším architektem brexitu, ministrem životního prostředí Michaelem Govem, Mayové tajné memorandum, které obsahuje instrukce ministerské předsedkyni, jak má dál postupovat ohledně odchodu země z Evropské unie.

Těžko si lze představit jednoznačnější důkaz politické slabosti paní Mayové. Když navíc vezmeme v potaz, že podle Sunday Times souhlasí 40 poslanců Konzervativní strany s vyjádřením nedůvěry ministerské předsedkyni (48 hlasů stačí k vyvolání hlasování o novém šéfovi Toryů, který by se stal novým premiérem), nedá se dopis dua Johnson – Gove interpretovat jinak, než coby vydírání Mayové.

Mezi řádky můžeme jasně číst: „Milá Thereso, pokud se chceš (ještě chvilku) udržet u moci, mělo by být po našem…“ Do takhle nedůstojné situace se šéf britské vlády už dlouho nedostal. Nebýt kritické fáze vyjednávání o brexitu, o Therese Mayové by se už nějakou dobu mluvilo coby o ex-premiérce…