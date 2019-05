Mayová prohrála boj s brexitáři oznámením data předčasné rezignace

V páteční dopoledne po desáté přišlo to, co už pár dní Britové očekávali. Před shromážděnými novináři, mikrofony a kamerami, personálem jejího úřadu a manželem oznámila Theresa Mayová před sídlem premiérů rezignaci. Sdělila celé zemi, že odejde dříve, než plánovala a od 7. června zůstane do zvolení nástupce jen dočasně úřadující premiérkou.

