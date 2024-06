Thiel, Musk, Murdoch nebo Yass. Trumpovi miliardáři mu rozumějí

Bývalý prezident Spojených států a kandidát na prezidenta budoucího Donald Trump se stal první odsouzenou hlavou státu za kriminální delikt. Toho se dopustil při finančním podvodu a lhaní ohledně kontaktů s jistou pornoherečkou. Verdikt, jaký bude trest, soud oznámí až za měsíc, čeká se pokuta nebo podmínečné odsouzení. Komentář Washington 16:30 6. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zleva Donald Trump, podnikatel Peter Thiel a Tim Cook, generální ředitel společnosti Apple | Foto: Drew Angerer | Zdroj: GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / Profimedia

Volební kampaň ale jede na plné obrátky. Jak je u populistů zvykem, Trump toužící oslovit všechny potenciální voliče, od nejchudších po nejbohatší, si de facto z jednací síně odskočil na svůj velký meeting do jižního Bronxu. Čtvrti proslulé kriminalitou a chudobou. Podle pozorovatelů to byl velký úspěch, podpora Trumpa mezi nejchudším obyvatelstvem roste.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Tereza Zavadilová: Trumpovi miliardáři mu rozumějí

Což kontroverzního politika asi těší, ale větší váhu v kampani bude mít podpora z druhé části spektra. Podle posledního reportu organizace Američané pro daňovou spravedlnost dalo do května 50 rodin miliardářů na letošní volby celkem 600 milionů dolarů, přičemž jen 23 procent jde na demokratické kandidáty.

Podle BBC Trumpova kampaň vybrala do 24 hodin po verdiktu soudu přes 50 milionů dolarů. Mnozí, kdo finančně či verbálně podporují Trumpa, jsou lidé velmi mocní, s vlivem veřejným i mediálním.

Prosazení vlastní vize světa

Nejprve veřejní podporovatelé. Jedním z Trumpových přátel je miliardář Peter Thiel. Jde o veleúspěšného technologického vizionáře, souputníka Elona Muska, se kterým založili PayPal. Thiel stál u zrodu Youtube, Facebooku a řady dalších symbolů doby, objevil také šéfa OpenAI Sama Altmana.

Exprezident Trump nebude smět nosit zbraň. Policie se mu chystá odebrat i třetí pistoli Číst článek

Ač se Thiel otevřeně hlásí k homosexuální orientaci a v osobním životě žije v paralelních vztazích, je znám svými ultrakonzervativními názory – znevažuje ženy, dokonce kritizoval i to, že před sto lety získaly volební právo.

Podobně jeho přítel Elon Musk, ten Trumpa rovněž letos přímo neplatí, ale veřejně jej podporuje. Deník New York Times analyzoval jeho příspěvky na síti X, kterou vlastní. Pokud Musk píše o Bidenovi, tak jej kritizuje, pokud o Trumpovi, hájí ho před údajnou štvavou kampaní. Někdy to jsou vyloženě perly. Onehdá třeba napsal, že Biden díky své politice vozí do Spojených států migranty, aby se z nich stali voliči demokratů.

Největším letošním dárcem Trumpovy kampaně je Jeff Yass, miliardář z Pensylvánie a akcionář majitele TikToku, proti kterému Bidenův kabinet ostře vytáhl.

Trump řekl, že by přijal případný trest vězení. Veřejnost by to ale podle něj nemusela pochopit Číst článek

Mezi stálé Trumpovy podporovatele patří mediální magnát Murdoch, kterému patří třeba Fox News či New York Post. Americká média přinesla spekulaci o tom, že se Musk, Thiel a Murdoch nedávno setkali na večeři s ostatními miliardáři s cílem zhatit Bidenovo volební vítězství. Trumpa podporují i fondoví magnáti z Wall Street jako Bill Ackman, John Paulson či Steve Schwarzmann z Blackstone.

Proč má velký byznys tak rád Trumpa? Robert Reich, bývalý ministr práce v Clintonově kabinetu, pro deník Guardian napsal, že dílem jde o zištné důvody. Nejbohatší Američané profitovali na Trumpových daňových škrtech. Trump nedávno údajně požádal ropné magnáty o miliardu dolarů na jeho kampaň a slíbil jim, že v případě zvolení okamžitě zruší desítky ekologických pravidel a energetických opatření přijatých Bidenem.

V ještě horším případě ale jde zmíněným miliardářům i o prosazení vlastní politické vize světa, která favorizuje politické autokraty, siláky, kteří nevěří v demokracii. Zmíněný Thiel doslova napsal, že svoboda a demokracie nejdou dohromady.

Jenže je to hra s ohněm, takový autoritářský silák se může vymknout kontrole. A jako uměl oslovit chudé i bohaté, pro všechny se lusknutím prstu může stát nebezpečím. Pro Bronx, ale i pro Wall Street a Silicon Valley. Historie už takové obraty párkrát ukázala.

Autorka řídí byznysový web Newstream.cz