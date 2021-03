Tento vetchý hrdina pandemie – a každá země potřebuje ve zlých dobách nějakého hrdinu, dávajícího postiženému obyvatelstvu příklad odvahy, solidarity, nezištnosti, velkorysosti a naděje do budoucna, aby přežila – se na pozadí zpráv o tisících nakažených a umírajících rozhodl k dobročinné akci.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Jan Jůn: Čin „kapitána Toma“ potvrdil, že příklady hrdinství pomáhají národům přežít krize

Zavázal se, že s pomocí podpůrného rámu na kolečkách ujde, nebo spíše ušourá stokrát 25metrovou cestu v zahradě rodinného domu do svých stých narozenin 30. dubna 2020. Co vybere od dobrodinců sponzorů, věnuje na pomoc charitě koronavirem těžce zkoušeného státního zdravotnictví s přeplněnými nemocnicemi a umírajícími lékaři a zdravotními sestrami.

Začal tedy chodit a poté, co stařečkovo statečné šourání ukázaly televize i jiná elektronická média prostřednictvím internetu, začaly se scházet peněžní dary. Jeho cíl vybrat 1000 liber byl brzy překročen a šlechetným předsevzetím sotva chodícího stařečka, byť válečného veterána, povzbuzení či zahanbení Britové začali dávat víc a víc.

Napřímit pochroumané národní svědomí

Zejména, když bylo vidět Tomovo velké úsilí pokračovat v šourání a dodržet slib, což nakonec splnil a na šlechetný dobročinný účel se mu sešlo neuvěřitelných téměř 33 milionů liber. Navršením o daňové transfery a další dary občanů – neboť stařeček ještě pokračoval „dokud budou lidé přispívat“ – částka pak dosáhla výše téměř 40 milionů liber, takto rekordu dobročinnosti jednotlivce a založená nadace existuje dál.

Britové byli unešení, vítaná morální vzpruha viditelně vedla k povzbuzení svědomí stařečkovým činem a k podobným charitativním akcím hned několika starších osob a beznohého chlapce o berlích s mottem „když může kapitán Tom, tak já také“. Podle expertů pak také docházelo k důslednějšímu dodržování omezení stavu nouze a ani stále zhoubnější pandemie už nebyla tak strašně deprimující.

Stařeček byl vojáky jmenován čestným plukovníkem a o narozeninách mu pošta doručila rekordních 150 tisíc blahopřejných karet. On pak dojat ze zahrady sledoval jinou gratulaci – přelet dvojice válečných letounů spitfire a hurricane (ve kterých kdysi létali i hrdinové československých stíhacích pluků Královského letectva).

Známý zpěvák Michael Ball s ním dokonce společně nazpíval populární, nyní fotbalovou, znělku Nebudeš nikdy kráčet sám, která vystoupala na vrchol žebříčku písniček a Tomovo rčení „Zítřek bude hezkým dnem“ se všeobecně ujalo. Královna Alžběta II. jej pak navíc pasovala na rytíře v zahradě windsorského hradu.

Kapitán sir Tom Moore letos 2. února zemřel a byl o víkendu s vojenskými poctami pochován za přeletu válečné dopravní dakoty.

Jeho příklad už vešel do historie. Bylo by dobře, kdyby jeho dobročinnost našla následovníky, třeba i v České republice. Pomohlo by to možná koronavir rychleji porazit, ale hlavně také napřímit pochroumané národní svědomí.

Autor je komentátor Českého rozhlasu