Zelenskyj dokazuje, že politika už nebude jako dřív

Média si libují v přehánění, ale říci, že takový projev, jaký přednesl k americkým zákonodárcům prezident Volodymyr Zelenskyj, Kongres ještě nezažil, je prostý popis situace bez nejmenší nadsázky. Prezident pochopitelně hovořil na dálku prostřednictvím video-spojení z obleženého Kyjeva, který se brání ruské agresi. Jeho řeč byla významná hned ve třech rovinách. Komentář Praha / Kyjev 9:24 18. března 2022

První je čistě technicko-komunikační. Pozorovatelé si již povšimli pozoruhodné skutečnosti, že zatímco na bojišti je situace velmi komplikovaná a Ukrajinci jsou v defenzívě, v informační válce Ukrajina Putinův režim porazila drtivým způsobem.

A nejde jen o to, že na její straně je pravda, což je významnou výhodou. Zelenskyj je vynikající komunikátor, který si nezadá s takovými veličinami americké politiky, jakými byli třeba Ronald Reagan nebo reverend Martin Luther King, na nějž se ukrajinská hlava státu v projevu odkazovala.

Zelenskyj je povoláním herec a producent, navíc v oboru velmi úspěšný. V rusky mluvícím světě byl celebritou dávno před svým zvolením. Jeho slova a image jsou jako stvořeny pro svět okamžité, autentické digitální komunikace. Kongresmanům pustil emotivní video o hrůzách Rusy vedené války, což mnoho z nich viditelně dohnalo k slzám.

Druhou pozoruhodnou rovinou je rovina politická, státnická a strategická. Tady – a odpusťte nabízející se metaforu – hraje Zelenskyj roli proti svému typu. Má přece být politická lehká váha, bavič, který se prezidentem stal jaksi náhodou. Přesto i v této rovině obstál víc než zdatně, když pomocí svého morálního kreditu vytvářel na Kongres a prezidenta Bidena tlak, aby Ukrajině pomohli víc, účinněji.

Zcela správně forsíroval požadavek na bezletovou zónu, vyhlášenou a uplatněnou letouny států NATO. I když je zjevné, že k ní nedojde, jeho slova vytvářejí na naší straně pocit viny a povedou ke snaze dodat Kyjevu účinnější zbraňové systémy jako například protiletecké baterie, o něž prezident také požádal. Mezi bezletovou zónou, která by nás mohla zatáhnout do přímé války s Ruskem a současným úsilím o vyzbrojení Ukrajinců našimi zbraněmi, je toho ještě dost, co můžeme udělat, a právě tam prezident směřoval.

Třetí důležitou rovinou projevu k americkému Kongresu je rovina morální. Politika jako by najednou všude dostala jinou dimenzi. Už nebude jako dřív. Všichni cítíme, že jde o víc než o jalové slovní souboje, o kulturní války, o status politických celebrit, které proti sobě šermují slovy. Jde o život, a to doslova. Jde o svobodu, o přežití liberální demokracie v našem regionu.

Politika zvážněla a řada politiků jako kdyby najednou vyrostla. V Česku to je nejvíc vidět na premiéru Petru Fialovi, z něhož se stal státník velkého formátu. Cestu k této dospělé politice ukázal právě Zelenskyj – tím, že jako kdysi Václav Havel v jiné situaci ručí za svá slova a za své postoje ničím menším než svým životem.

Bylo by samozřejmě lepší v takové situaci nebýt. Když už v ní ale jsme, buďme rádi za všechny politiky typu Zelenského – a ano, také Fialy.

Autor působí na New York University Prague