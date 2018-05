Musíme se vyvarovat oslabení

Určitě bylo znát, že Švédsko má soupisku nabitou hráči z NHL, první útočná formace patří mezi elitu v nejprestižnější hokejové soutěži světa a dívat se na jejich kombinaci a pohyb, to je radost. Český tým se tomu ale od druhé třetiny přiblížil.

Jandačovi svěřenci zlepšili pohyb a důraz, který Švédům v některých situacích trochu vadí. Seveřani si mysleli, že to utkání budou kontrolovat asi až do konce, ale právě tou aktivitou se Češi dostali zpátky do zápasu. Švédi možná vyhráli zaslouženě, ale bod byl blízko.

Teď je důležité si odpočinout, protože to byly dva náročné zápasy za sebou. Samozřejmě je potřeba zaměřit se na oslabení a přesilovky, to je dneska alfa a omega hokeje. Proti Slovensku i Švédsku jsme inkasovali v oslabení, a tak se v první řadě musíme vyvarovat vyloučení.

A pokud bude mít český tým dobrý pohyb a důraz, který měl ve druhé třetině proti Švédsku, tak by měl v úterý Švýcary udolat.