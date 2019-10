Rektor Zima v síti čínských komunistů

Není to dlouho, co se hromy a blesky snesly na hlavu rektora Univerzity Karlovy Tomáše Zimy kvůli sponzorské smlouvě s Home Creditem Petra Kellnera, jehož byznys tak bujaře rozkvetl v Číně. A už se snáší na rektora další pohroma: deník Aktuálně.cz odhalil, že čínská ambasáda tajně posílala statisíce korun na konference a kurzy pořádané Česko-čínským centrem, které rektor Zima založil. Komentář Praha 10:02 31. října 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima | Zdroj: Profimedia

Čínské peníze proudily na univerzitu oklikou přes soukromé eseróčko vlastněné šéfem Česko-čínského centra Milošem Balabánem, který rezignoval okamžitě po zveřejnění zprávy. A Tomáš Zima tvrdí, že o financování univerzity penězi z čínské ambasády neměl tušení.

Vyvléknout se z odpovědnosti ale nebude jednoduché pro rektora, kolem něhož se v poslední době až příliš šíří odér komunistické Číny.

Vždyť o tom, že Miloš Balabán není zrovna osobností vzbuzující důvěru, mohl rektor vědět přinejmenším od roku 2013. Tehdy Bezpečnostní informační služba ve své veřejné zprávě uvedla Balabánem pořádanou Pražskou bezpečnostní konferenci jako příklad, jak mohou cizí mocnosti ovlivňovat veřejné mínění v Česku.

Není také vůbec jasné, proč Tomáš Zima Česko-čínské centrum zřídil a zaštiťoval. K čemu je dobré univerzitě, která má velmi kvalitní, zcela nezávislou sinologii, vyztuženou projektem Sinopsis, jenž je vůči komunistické Číně velmi kritický? Zimovo alternativní centrum placené čínským komunistickým režimem pak spíš připomíná snahu o vyšachování stávající pražské sinologie.

Externí propaganda

Byl to totiž právě Sinopsis, který líčil konference a semináře financované Číňany přes společnost Miloše Balabána jako nekritické papouškování pekingské propagandy, kdy vyučující například odkazují výhradně na čínské oficiální zdroje nebo zaznívají slova o příliš hysterickém Západu, který se nesmyslně brání čínskému pronikání do střední a východní Evropy.

V tomto směru Zimovo Česko-čínské centrum až příliš připomíná jiné Čínou kontrolované instituty v západní Evropě, snažící se proniknout na univerzity a šířit čínskou propagandu a jednostranný výklad historie.

Zvlášť provařený je takzvaný Konfuciův institut, jehož působení na univerzitách už vyústilo v uzavření několika jeho poboček jak ve Spojených státech, tak i v Kanadě, Švédsku, Francii nebo Německu. Nemělo by také zapadnout, že to byl právě Sinopsis, na který zaútočila společnost Home Credit poté, co se na jeho webu objevil článek kritizující podnikání Kellnerovy firmy v Číně.

A jestliže i přesto rektor Zima připustil do partnerské smlouvy větu, že se obě strany zavazují zdržet všeho, co by mohlo poškodit jejich dobré jméno a pověst? Tak to stěží bylo možné chápat jinak než jako Zimův ústupek snaze Kellnerovy PPF umlčet kritické sinology z Karlovy univerzity.

Komunistické straně Číny se u nás již řadu let daří šířit svou externí propagandu. Má při tom k ruce zdatné pročínské lobbisty s českým prezidentem v čele, bývalé komunisty v řadách ČSSD včetně exministrů Jaroslava Tvrdíka nebo Jana Kohouta, ale také třeba bývalého pravicového premiéra Petra Nečase.

Nyní to tedy vypadá, že se Čína rozhodla zalovit i v prostředí tuzemských univerzit. A že v její síti uvízl rovnou rektor nejstarší a nejvlivnější alma mater v zemi.