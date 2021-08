Jmenuji se Okamura a budu s vámi vládnout

Když se tu tak bavíme o předvolebních průzkumech, řešíme obvykle stále stejné otázky: Kdo volby vyhraje? Bude to ANO, aby pak prezident mohl jmenovat novým premiérem znovu Andreje Babiše? Nebo snad finiš vyjde nejlépe jedné z opozičních koalic, aby pak prezident jmenoval předsedou vlády znovu Andreje Babiše? Projdou do sněmovny sociální demokraté? A co komunisté, zachrání se? A překvapí Šlachtova Přísaha? praha 6:31 8. srpna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tomio Okamura | Foto: Jana Myslivečková | Zdroj: Český rozhlas

Jen jednu věc jako bychom kompletně vynechávali: Okamurovu SPD. Je téměř jisté, že i po říjnu budou zastánci přímé demokracie, absolutní svobody slova a zběsilého blokování na sociálních sítích zasedat v poslaneckých lavicích. Kolik jich tam bude, samozřejmě nevíme, ale nepřekvapilo by, kdybychom se dočkali dvouciferného výsledku.

To může znamenat přes dvacet poslanců (v roce 2017 to bylo 22 křesel za 10,64 procenta hlasů). A to je síla, se kterou je nutné počítat při jakémkoliv povolebním sčítání. Zvlášť pokud by se potvrdily průzkumy ukazující na „zaseknutou“ sněmovnu, kde se bude obtížně skládat jakákoliv vláda.

Permanentní kampaň

Okamura to ví. Mimochodem, na první pohled jako by ho v kampani nebylo skoro vidět. Je to omyl, Okamura neustále komunikuje se svými příznivci na Facebooku, stále objíždí Česko, ale hlavně: pracovitý populista vede svou kampaň denně neustále od minulých voleb. A teď, jak pochopil, přišla doba, kdy může inkasovat.

Před čtyřmi lety nechtěl s Okamurou vládnout nikdo – dokonce ani Andrej Babiš, který se neštítí skoro ničeho. Od té doby předseda SPD opakuje, že chce svou stranu dovést přímo do kabinetu. Jinými slovy, nás už nikdo nějakými parlamentními drobky neuplatí, vzkazuje Okamura.

Není divu, že se s Okamurou nechtěl nikdo příliš ušpinit. Jeho poslanecký klub připomínal partu odrostlých fanoušků skupiny Ortel, ochotných po předsedově vzoru zpochybňovat romský holokaust a v každé druhé větě varovat před hordami migrantů za vraty.

Ne, že by to z rétoriky SPD úplně zmizelo, to by nešlo, publikum to žádá a tyto voliče není z Okamurova pohledu možné jen tak přenechat třeba Volnému bloku.

Uhlazená SPD

Ale zároveň vidíme postupnou kultivaci Okamurovy sestavy. A nejde jen o lehce utlumenou rétoriku. Pražskou jedničkou se stal zaměstnanec pražského arcibiskupství Josef Nerušil, v Pardubicích vede kandidátku někdejší Zemanův ministr a velvyslanec Jaroslav Bašta. Pokus získat Hanu Lipovskou, jak o tom informoval server Seznam Zprávy, nevyšel, ale cíl byl stejný: udělat ze „strany Míly Roznera“ v zásadě normální, i když možná trochu radikální sílu, se kterou se dá vážně počítat i v „dospělé“ politice.

SPD tvořila v končícím volebním období pevnou součást „prezidentské většiny“ – spolu s ANO, komunisty a sociálními demokraty. Tak trochu automaticky se počítá, že do tohoto tábora bude Okamura patřit i po říjnových volbách. Jenže to už nemusí být tak úplně jisté. Okamura je celou svou podstatou obchodník, který v zásadě v nic moc nevěří, ale je schopen se pružně přizpůsobit vzniklé situaci. Čeká na svou chvíli a ví, že cena jeho hlasů může letos na podzim dosáhnout vrcholu. Nabídky můžou být opravdu vysoké. A rozhodně nemusí být jen jedna.

Autor je komentátor serveru Seznam Zprávy