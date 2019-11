Udržet ‚Topku‘ na hladině

Strana TOP 09 vstoupila na scénu bouřlivého roku 2009, kdy nedočkavý Paroubek shodil Topolánkovu vládu, ale předčasné volby Ústavní soud zatrhl a konaly se až následující jaro. Nový subjekt matadorského tandemu Schwarzenberg – Kalousek utrhl skoro 17 %. Počátkem roku 2013 předseda Schwarzenberg absolvoval spanilou jízdu finálového prezidentského kandidáta, ale jeho prohra jako by předznamenala nastávající sestup. Komentář Praha 15:29 23. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda TOP 09 Jiří Pospíšil není příliš populární, píše komentátor Ondřej Konrád. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Krátce na to ztroskotal také Nečasův kabinet a od té doby se TOP 09 nejen nevrátila do vlády, ale postupně ztrácela body. I když ji nadále bylo vidět jak skrze šarmantního knížete, tak hlavně kvůli bytostnému politikovi Kalouskovi i s jeho pohotovým sarkasmem. Kdo by si například nepamatoval onu „šavli“, která se podle Kalouska druhdy málem zařadila mezi korunovační klenoty?

Nicméně posledních šest let je „Topka“, jak se straně říkává, neoddiskutovatelně jakoby bez života a vykazuje v preferenčních průzkumech vrávorání na hranici povinných 5 procent. Roku 2017 ji nakonec těsně překročila na poslední chvíli, jakoby zázrakem. A Schwarzenbergův nástupce v šéfovském křesle Kalousek z toho vyvodil logickou rezignaci, byť je stále veřejnosti na očích coby předseda sněmovní frakce i výtečný řečník.

Předsednický post zaujal někdejší ministr spravedlnosti v barvách ODS Jiří Pospíšil. Zároveň ovšem europoslanec a po pražských volbách se dost angažuje na vedení města, i když v radě nesedí. Stejně jako ostatní šéfové koaličních subjektů. Pospíšil se navíc věnuje galerii Medy Mládkové na Kampě. A upřímně řečeno, není příliš populární. Zkrátka – usoudil, že na probíhajícím dvoudenním sněmu funkci obhajovat nebude.

Rozhodovat by se tedy mělo mezi donedávna skoro neznámým senátorem Tomášem Czerninem a naopak delší dobu viditelnou, neboť druhé období ve sněmovně poslancující Markétou Pekarovou Adamovou, už teď první místopředsedkyní. A například v poslední době na sebe upozorňuje výpady vůči ministryni Maláčové. Jako kdyby sociální oblast byla hlavně dámským jevištěm, na kterém má ještě svůj úsporný part i šéfová státní kasy Schillerová.

Výjimka rodu ženského

Šarmantní černovlásku Pekarovou Adamovou si jistě lze představit coby zásadovou předsedkyni, i jako sběračku hlasů. A po těch se musí TOP 09 do příštích voleb urgentně poptávat. Věděl by Czernin, kde je brát? Zatím je sám skoro neviditelný. Duo zakladatelů by si ovšem přálo v čele jeho coby záruku výchozí konzervativnosti, na které ale dnešnímu voliči zas až tak nezáleží.

A těm, kteří se těší na Babišův odchod, začíná být už také jasné to, o čem hovoří spolek Milion chvilek pro demokracii: že je třeba vytvářet volební koalice. Kupříkladu TOP 09 by měla automaticky inklinovat k ODS, vždyť druhdy vznikla jako jakési „béčko“ občanských demokratů.

Takže na sněmu možná půjde hlavně o to, kdo z kandidátů se jeví nakloněnější vůči úzké spolupráci v pravicovém sektoru, a také akceptovatelnější dalšími subjekty. A určitě i o to, že by se po dlouhé době mohla v čele parlamentní strany zase objevit žena. Moc jich o něco podobného obecně nestojí. Když se tedy jedna už docela zkušená hlásí, mohlo by se to využít.

