Když přistoupíme na tuto hru, můžeme počítat: Stranu vede od neděle dosavadní místopředsedkyně Markéta Pekarová Adamová, a to je úspěchem Jiřího Pospíšila; Miroslav Kalousek neprosadil svého kandidáta Tomáše Czernina.

Ondřej Konrád: Konečně sněmovní strana se šéfovou

Ale ten se stal prvým místopředsedou, Pospíšil do vedení nepronikl. A post místopředsedy neobhájil Marek Ženíšek, i když patřil mezi nejužší špičku „topkařů“ celou dekádu. To jsou zase jasné body pro Kalouska.

Předsedkyně v obklíčení?

Jak se vybarví další čtveřice místopředsedů, se ještě uvidí. Kalousek mezi nimi jistě má svá želízka a dost možná v předsednictvu mírnou převahu, což by mohlo šéfovou brzdit v rozletu. Pokud ovšem ve straně bude dál planout svár, což by ale bylo vzhledem k dlouhodobým volebním preferencím bezmála sebevražedné.

A Kalousek, který už se nějakou dobu nemůže opírat o charisma dvaaosmdesátiletého čestného předsedy Karla Schwarzenberga, snad nemá v úmyslu poslat dost pracně vybudované dílo k čertu. I když musí vidět, že se TOP 09 hned tak nevrátí k číslům svého vstupu na scénu, což roku 2010 znamenalo skoro 17 % hlasů, 41 mandátů ve sněmovně a pět ministerských křesel.

Dnes disponuje sedmi poslanci plus pěti senátory a jak řečeno, hrozí ji po příštích volbách vypadnutí ze sněmovny. To ale jistě není důvod stranu odepisovat a ještě ji likvidovat bratrovražedným bojem. Zvlášť když se právě ona tak zásadně vymezuje vůči Andreji Babišovi a kdy v části společnosti sílí poptávka po silné opozici hnutí ANO.

Ta ale může uspět, jen pokud bude víc držet při sobě – to znamená blok ODS, starostů, lidovců a TOP 09, které se však musí navzájem viditelně podporovat a případně utvářet volební koalice. Žádný partner by ale nešel do holportu s vnitřně rozkotanou stranou.

Nezbytnost spolupráce

Když v létě ohlásil europoslanec, na pražském magistrátu angažovaný a ještě se starající o významné Muzeum Kampa Pospíšil, že už na nejvyšší funkci nebude kandidovat, Kalousek se Schwarzenbergem vytáhli coby svůj trumf senátora Czernina. Vzápětí se o předsednictví přihlásila Pekarová Adamová a zakladatelský tandem byl nepříjemně překvapen.

Šťasten není jistě ani po sněmu. Ale pokud mu jde o to, co tak hlasitě neustále opakuje (předseda frakce v dolní komoře Kalousek obzvlášť), pak musí na dílčí neúspěch rychle zapomenout a naopak přispět předsedkyni všemi silami na pomoc. To, a samozřejmě i fakt, že jde o jedinou stranickou šéfovou ve sněmovně, veřejnost jistě zaregistruje a ocení. Samo o sobě to nezaručuje potřebné hlasy ve volbách.

Bude také třeba přicházet s novými a nosnými tématy, ne jenom pálit ze všech hlavní do premiéra. Ale to, zdá se, aspoň tuší i Pekarová Adamová. Jen aby nezůstala osamocená. Možná bude třeba uzavřít nějakou dohodu, podle které by někdejší architekt strany Kalousek zůstal ve vyšších politických patrech. I když těžko říci, protože tak jako právě on je stále motorem TOP 09, je i její brzdou.

Autor je komentátor Českého rozhlasu