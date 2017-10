Toto není volební věštírna: kdo vyhrál a kdo sestavil vládu

Volby vyhrál jejich favorit, ale zdaleka ne tak výrazně, jak ukazovaly průzkumy. Lídr vítězného uskupení tak dlouho strašil občany vším možným, až jich nakonec hodně dalo svůj hlas někomu jinému - novějšímu, tvrdšímu a xenofobnějšímu. Právě mohutný finiš a výrazný zisk této nahnědlé strany vyvolal největší šok voleb. Tohle jsme my? Takhle vypadá naše společnost? To je strašné, lomila rukama kavárna i hlavní média. Komentář Praha 6:30 19. října 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Volby (ilustrační foto) | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

Debakl zaznamenala preferenčně dlouhodobě druhá strana – a přirozený oponent budoucích vítězů. To přineslo hluboký pád jejího koaličního potenciálu a zemětřesení v partaji blížící se rozpadu.

Tradiční strana s temnou minulostí a jen o něco světlejší současností potvrdila čísla z průzkumů.

Liberální a občanská uskupení nedostala dost hlasů, aby v novém parlamentu mohla přispět k vytvoření vlády proti vítězi. Dokonce ani na důstojnou opozici to nevypadalo…

Pod pěti procenty překvapivě zůstala tradiční křesťanská státotvorná strana.

Naopak se do sněmovny dostal ještě jeden zvláštní spolek, s nímž by do vlády nikdo nešel.

Osm stran v novém poslaneckém sboru se zpočátku jevilo jako příliš mnoho příliš nepoužitelných žetonů do hry o vládu, ale kabinet nakonec skládal slib už 18 dní po volbách. I proto, že prezident spolupracoval a bez problému pověřil sestavováním většiny vítěze voleb.

A tak vznikla programově nesourodá, personálně poněkud bizarní vláda čtyř koaličních stran. Třetí vláda Roberta Fica, protože řeč je o Slovensku a volbách, které měli naši východní sousedé v březnu 2016.

Měly opravdu hodně společného s těmi nadcházejícími v Česku. Ficův Směr dostal něco přes 28 procent, ale poslední průzkumy mu předpovídaly 35. Strašil lidi muslimskými uprchlíky – a oni šli volit neofašistu Mariana Kotlebu (8 procent oproti 2 pár týdnů před volbami).

Strana Sieť měla být hlavní opoziční pravicovou silou, ale tak tak prolezla do parlamentu (5,6 procenta, o 9 méně než v posledním testování). SME rodina – Boris Kollár je tak obskurní společnost, že ani v Česku podobná není (6,6 procenta)… Opoziční pravicové strany sice pár hodin po volbách mluvily o vládě proti Ficovi, ale nikdo jim to nevěřil – také se hned do krve rozhádaly.

Rozhoduje výsledek

Překvapivým výsledkům předcházela zvláštní kampaň: rozjela se na podzim 2015, kdy vláda rozdávala standardně všem miliardy ze státního rozpočtu. Pak se ale přiblížily Vánoce, lidi pustili politiku z hlavy – a před volbami už žádná strana nedokázala „nahodit řetěz“. Nesledujeme v Česku s ohledem na letní prázdniny podobný úkaz?

A vznikla neuvěřitelná vláda: maďarský Most-Híd v ní zasedl s tradičním úhlavním nepřítelem – Slovenskou národní stranou, jejíž nejvýraznější šéf Ján Slota (už je mimo politiku) posílal na Maďarsko tanky.

Sieť byla čtvrtým koaličním partnerem, záhy se však rozpadla, pár poslanců ale přešlo k Mostu - proto vláda neztratila většinu. Potřetí se premiérského žezla ujal Robert Fico, technolog moci, který na Slovensku dovedl k dokonalosti klientelismus a propojení politiky s oligarchy v zákulisí.

Nedávno musel z této vlády odejít ministr školství Peter Plavčan (za SNS), protože se provalily neuvěřitelné machinace s dotacemi rozdělovanými na vědu. A takových menších i větších faulů má Ficův kabinet na účtu za rok a půl dlouhou řadu.

Ale jedno je možné Slovákům závidět: předseda vlády Robert Fico v souladu s prezidentem Andrejem Kiskou vede zemi přesvědčivě do tvrdého jádra Evropské unie.

Premiér to opakovaně vyhlašuje, přesvědčuje občany a systematicky na splnění úkolu pracuje (a není důležitá jeho nejasná motivace, rozhoduje výsledek, který je pro Slovensko strategicky výborný).

Při pohledu na předvolební programy stran, které mají v Česku naději na dobrý výsledek, nezbývá než smutně konstatovat: tady veškerá volební a povolební podobnost obou zemí jednoznačně končí.