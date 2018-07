Žlutý Wales

Pokud budete chtít poslat pohled z Cardiffu, dost možná narazíte na ulici na poštovní schránku, na které bude jméno čerstvého vítěze Tour de France. Rodák Geraint Thomas má ve městě už jednu takovou, zlatou jako vzpomínku na jeho olympijské zlato na dráze. Teď je ale ve Walesu v kurzu barva žlutá. Komentář Praha 8:10 30. července 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vizualice možné podoby ulice v Cardiffu po vítězství Gerainta Thomase na Tour de France | Foto: The Bikeshed

Zatímco umělec David Černý měl problémy s tankem přemalovaným na růžovo, ty, co natřeli poštovní schránku v hlavním městě Walesu, nikdo nahánět nebude. Naopak. Geraint Thomas teď k zelenobílé vlajce s červeným drakem přidává barvu, v které dokončil letošní Tour.

Kdo je Geraint Thomas? První velšský vítěz Tour začínal jako domestik, v Cardiffu mu pozlatili schránku Číst článek

Brit Chris Froome tu situaci zná moc dobře, tehdy to působilo až komicky, když měl v kopcích tahat lídra týmu Wigginse, ale ten svému domestikovi jednoduše nestačil. Letos to čtyřnásobný vítěz Staré dámy poznal z druhé strany.

Možná byl obhájce titulu Froome unavený z Gira, které vyhrál, ale to Thomase zajímat nemusí. Po dojezdu do Paříže už mluvil poměrně v klidu, zajímavá byla jeho vzpomínka na první Tour, v roce 2007 skončil na 140. místě. Závodilo 141 cyklistů.

Pamatuje si ale prý přesně, jak poprvé v sedle kola uviděl Eiffelovu věž a pak jak najel na Champs-Élysées, kde uviděl kamery, díky kterým sledoval dřív slavný závod z domova. Tehdy byl poprvé součástí takového závodu a prý šíleně trpěl každou etapu.

Brit Thomas s náskokem dvou minut triumfuje na Tour. Závěrečnou etapu vyhrál Nor Kristoff Číst článek

To výpovědi po předposlední etapě, kdy bylo jasné, že do Paříže vyrazí ve žlutém, byly o dost emotivnější. Byla to taková směsice dojetí, koktání, hledání slov a přiznání, že naposledy tenhle závodník radostí brečel na svatbě. Teď má další důvod jako první cyklista z Walesu, který kdy vyhrál Tour de France.

Až se bude vyhlašovat nejlepší sportovec roku v téhle ostrovní zemi, Geraint Thomas už asi neskončí druhý za fotbalistou Ryanem Giggsem jako před lety.

Jinak ta zlatá schránka je u hradu, v Castle street mezi pekárnou a autobusovou zastávkou. Nebyl jsem tam, jen ten panáček na mapách na googlu prostě umí zázraky.

Žlutou schránku se mi zatím touto cestou najít nepodařilo. Ale očividně v Cardiffu je!