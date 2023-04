Česko vykročilo k řešení jedné ze svých lidskoprávních ostud. Nucené kastrace trans lidí mají skončit

Oznámení se odehrálo za přispění zmocněnkyně pro lidská práva Kláry Laurenčíkové a také zástupců organizace Trans*parent. Ti o změnu zákona usilují dlouhodobě. Pro trans lidi znamená snaha o řešení tak závažné problematiky skutečně milník. Jejich životy mají velkou šanci na zkvalitnění a také na zrovnoprávnění.

Nutnou​​ kastraci nemají například v Německu, Itálii, Španělsku, Polsku či Irsku, nevyžadují ji už ani na Slovensku. Česka republika se s jejím vynucováním nyní řadí mezi pár posledních států, jako je Lotyšsko, Srbsko, Rumunsko či Turecko.

Za porušování lidských práv považuje podmínku kastrace Evropská úmluva o ochraně lidských práv, Evropská sociální charta či lidskoprávní úmluvy OSN. „Výbor OSN vymáhání sterilizací dokonce posuzuje jako mučení a nelidské zacházení, které musí skončit,“ uvedla na tiskové konferenci Laurenčíková.

Pozdě, ale přece

Jen část trans lidí chce operaci, která je velmi náročná, podstoupit. Zástupci Trans*parent dlouhodobě upozorňují na to, že vymáhání tak invazivního zákroku pro pouhé úřední uznání změny pohlaví negativně vstupuje trans lidem do života a tlačí na ně, aby operace absolvovali, i když to nechtějí.

Šance pro páry stejného pohlaví. Pokud jejich práva uzná jedna země, mohla by platit v celé Evropské unii Číst článek

Sami trans lidé pak upozorňují, že pro velkou část z nich je mnohem důležitější hormonální léčba a adekvátní psychologická podpora a obyčejný, kvalitní, každodenní život.

Trans lidé, kteří dnes absolvují pouze hormonální léčbu a odmítnou kastraci, jsou však dennodenně vystavování nepříjemným situacím. Na úřadech, v nemocnicích, v institucích, ale i v běžných situacích, jako je cestování nebo volby, se totiž prokazují doklady, na nichž je uveden jejich špatný gender.

Je to nejen nedůstojné, ale pro mnohé z nich také traumatizující a bolestivé, jelikož často čelí negativním reakcím okolí na naprosto intimní záležitost a spolu s tím také dokola procházejí coming outem.

Cesta, kterou musí v České republice ujít trans lidé jen proto, aby jim byla úředně uznána změna pohlaví v souladu s jejich genderem, je i bez nyní nutné operace poměrně náročná a zahrnuje celou řadu procedur, vyšetření a hormonální léčbu. Představa, že přijetí jiného genderu souvisí jen se samotnou operací, je mýtem, který navíc může replikovat předsudečné postoje veřejnosti k trans nebo nebinárním lidem. Upustit od této praxe mělo Česko už dávno: v zájmu kvality života trans lidí, v zájmu jejich bezpečnosti, zdraví, tělesné integrity i jejich každodenního života. Děje se tak pozdě, ale přece. Snad tuto cestu už nic nezbrzdí.

Autorka je komentátorka serveru A2larm