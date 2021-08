Útoky na chudé pokračují. ODS pomáhá Okamurovi, komunistům a hnutí ANO s rozkladem sociálního systému

Minulý měsíc se hlasovací koalici ultrapravicové SPD, komunistů, hnutí ANO Andreje Babiše a ODS podařilo prosadit zákon s pracovním názvem Třikrát a dost. Návrh Jana Bauera (ODS) byl ale odborníky na sociální politiku považován za jeden z nejnebezpečnějších v novodobé historii. Komentář Praha 13:03 4. srpna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít bydlení pro sociálně slabé v Třešťi | Foto: Filip Jandourek

Novela počítá s tím, že příjemci sociálních dávek by mohli přijít o podporu dávek na bydlení na tři měsíce, pokud spáchají opakovaně přestupek proti veřejnému pořádku, občanskému soužití nebo majetku.

Ve zkratce to znamená, že lidem v nouzi bude možné exekuovat příspěvky na bydlení i za takové věci, jako je rušení nočního klidu (ruku na srdce, v ráji alkoholismu, kterým Česko je, to není nic neobvyklého) nebo další přestupky proti veřejnému pořádku, často úplně banální.

Vzhledem k tomu, že chudé rodiny často žijí ve vícegeneračních bytech, bude tak hrozit ztráta bydlení všem, kteří v bytě s trestaným „výtržníkem“ žijí. Efekt bude nulový a tratit budu ti nejslabší. Jenže teď čeká ve sněmovně mnohem horší návrh z dílny SPD – hlasovat se o něm bude už v pátek.

Návrh počítá s tím, že lidé pobírající příspěvky na bydlení o ně budou moct přijít, a to až na šest měsíců. Důvody odebrání jsou přitom úplně absurdní: v některých případech se jedná třeba o to, že daná osoba nepustí k sobě do bytu neohlášenou návštěvu z Úřadu práce. Jindy může jít o situaci, kdy dojde k porušení režimu pracovní neschopnosti, a to u lidí, kteří třeba pracují na dohody a nárok na nemocenskou ani nemají – čímž by je stát naopak trestal za to, že se snaží pracovat.

Dalším důvodem pro odebrání dávek hmotné nouze bude „nevhodné bydlení“. Chudší lidé přitom žijí v nekvalitním bydlení na ubytovnách nebo předražených bytech obchodníků s chudobou a novelou tak dojde k přenesení odpovědnosti na ty, kteří jsou přitom sami krizí postiženi.

Za byt nevhodný k bydlení, například se špatnými elektrickými rozvody nebo s omítkou způsobující plísně, bude příjemcům stanovena lhůta pro nápravu a poté jim bude (od následujícího čtvrtletí) odebrán příspěvek na bydlení, bez něhož si své bydlení neudrží.

Charita a Člověk v tísni varují, že kolaps sociálního systému může nastat rychle.

Aparát dávek jako past

V hmotné nouzi je u nás 67 tisíc domácností a dalších 163 tisíc příjemců příspěvku na bydlení. Na všechny dávky hmotné nouze odešlo v roce 2020 ze státního rozpočtu 4,79 miliard korun. Na příspěvek na bydlení to bylo 6,95 miliard. Příjemci jsou často chudí senioři, lidé s nějakým typem handicapu, rodiny sólo rodičů nebo lidé v exekučních pastech, které přitom ODS a ANO řešit odmítli.

Pokud dojde ke schválení novely, objeví se úplně nové nástroje pro šikanu „těch dole“, která přitom může být – například podle ombudsmana Stanislava Křečka – i protiústavní.

Ten hlavní problém je ale jinde: aparát dávek, který představuje zanedbatelnou částku v rozpočtu a zároveň už dávno je oproti vyspělým zemím vysoce represivní, se stane ještě větší pastí.

Dopady mohou být nedozírné: může hrozit nárůst bezdomovectví, rozpady rodin a navýšení počtu dětí v domovech, zoufalý útěk chudých lidí do náruče lichvy, další propad na úplné dno, ze kterého se už nebude možné odrazit.

Že něco takové s gustem vymýšlejí ultrapravicové mozky z SPD nebo komunisté a ANO, nepřekvapí. Že se k této skupině opět přidává ODS, je dalším dokladem sbližování této pravicové strany s extremistickou částí sněmovny a Babišem.

