Tristní česká školní statistika
V Česku si sice už malé děti se Svěrákem a Uhlířem zpívají, že „statistika nuda je, má však cenné údaje“, většinově je vztah ke statistice však více ovlivněn bonmotem exprezidenta Zemana, odkazujícím údajně až k Churchillovi, „věřím jen takové statistice, kterou si sám zfalšuji.“
Politici v Česku sice statistická čísla přímo nefalšují – nejsme ještě v Rusku, kde některá čísla nejsou k dispozici, aby nebyly vidět slabiny země; nejsme ani v USA, kde prezident dělá změny v čele statistického úřadu, protože dodává „špatná“ čísla, neodpovídající velké skvělé vládě Donalda Trumpa.
Čeští politici si ale velmi rádi ze statistických údajů vybírají jen to, co se jim hodí, zejména před volbami. Zcela přitom pomíjejí kontext údajů, a jejich vývoj, což je důležitější než samotná čísla. Dělají to všichni bez rozdílu, zleva doprava, od liberálních globalistů po vlastenecké suverenisty.
Jedním z údajů, který tím trpí, jsou platy učitelů. Ty tato vláda ze zákona konečně dostala na 130 procent průměrné mzdy. Jenže toto číslo má starý srovnávací základ, takže skutečný poměr je jiný.
Jako na horské dráze...
Podle studie think-tanku IDEA, ekonomického ústavu Akademie věd, bude letošní koeficient učitelských platů kolem 108 procent průměru ČR. Pokud se nepodaří zvýšit výdaje rozpočtu, spadne příští rok až na historické minimum 104,7 procent, tvrdí zmiňovaná studie.
Münich: Platy učitelů padají jak na horské dráze. Zvednout je, jak bylo slíbeno, by stálo 35 miliard
Číst článek
Také připomíná, že jestli někdy platy rostly k hranici 130 procent, bylo to v letech 2017 – 2021, a to ze 106 na 125 procent platového průměru. Můžeme se dohadovat, zda za to může více tehdejší růst HDP, nebo výdajový boom, každopádně je to tak.
Podobně se můžeme ptát, proč v dalších čtyřech letech průměr platů učitelů spadl ze 125 procent na loňských 109. Covid, inflace, energetická krize, potřeba dávat peníze jinam? Politická nevůle? Ať už je to jakkoliv, faktem je, že dnes je Česko v odměňování ve školství v poměru k průměru blízko historického minima.
Ještě hůř vypadá srovnání se zbytkem vyspělého světa. Ve výdajích na platy učitelů se ČR dostala v roce 2021 zhruba na průměr OECD, které porovnává platy učitelů s průměrem příjmu lidí s vysokoškolským vzděláním. Od té doby ale vypadá tento vztah v Česku jako poměrně strmě klesající nakloněná rovina.
75 tisíc měsíčně? Ale kde na to vzít?
To je také důvod, proč ANO přichází s návrhem na obrácení této trajektorie opačným směrem. Navržených 75 tisíc korun měsíčně jako průměrný plat by dorovnal propad v obou srovnáních, doma i v zahraničí.
Experti politických stran rozebírali stav školství v debatě Česko 2025
Číst článek
Má to jen jeden velký háček: Neví se, kdy by k takovému navýšení došlo, jak by bylo rozložené, a hlavně kde by na něj ANO vzalo. Vždyť jen odhad letošní potřeby srovnání učitelských platů by byl vyšší než 30 miliard korun, v rozpočtu školství se přitom kvůli potřebnému snížení schodku, podporované i ANO, naopak navrhuje pokles výdajů.
Sliby tedy odvozené ze správných statistických čísel a trendů, makroekonomicky ale dost ve vzduchu. Ostatně jako většina předvolebních slibů, ať už jde o vyšší důchody, vyšší platy, nové silnice, levnější energie a kdoví co ještě.
Češi chtějí, aby škola děti připravila na výzvy budoucnosti. Nízké platy učitelů trápí jen některé
Číst článek
Pokud se ale chce Česko dál modernizovat a civilizačně a ekonomicky posunout, bez kvalitních škol se jednoduše neobejde. A ty zase nebudou bez dobře zaplacených učitelů, pro něž je takové společenské uznání důležitou podmínkou motivace k lepší práci, včetně práce na sobě a svém sebevzdělání.
Začarovaný kruh, který si žádá dlouhodobé řešení, jak ukazuje i ta jinak nudná statistika. Bylo by fajn, kdyby si toho politici všímali i jindy než těsně před volbami – a kdyby na to druhý den po volbách nezapomněli.
Autor je komentátor časopisu Euro
Korespondenční hlasování volební výsledky naruby neobrátí
Lukáš Jelínek
Minimální mzda? Doporučení, kterým se neřídí ani stát
Julie Hrstková
Stačilo! bylo kolem výročí okupace úplně rozparáděné
Ondřej Konrád
Polsko je druhá evropská liga. Protože Visegrád prostě není
Luboš Palata