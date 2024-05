Tristní zpráva o obchodu s drogami ve Francii

Senátoři socialista Jerome Durain a republikán Etienne Blanc stáli v čele vyšetřovací komise v Senátu, která zkoumala obchodování s drogami a s ním spojenou kriminalitu. Závěry vyšetřování jsou otřesné. To, co celá Francie vidí nebo tuší, to, před čím postupně všechny vlády zavíraly oči, vyšlo najevo v celé syrovosti.

