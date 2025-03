Trump a Zelenskyj v Bílém domě. Prezident USA dal přednost nechutnému tyjátru

Americký prezident Donald Trump předčasně ukončil schůzku se Zelenským a ten odjel. Zelenskyj není připraven na mír, do něhož by byly zapojeny USA, uvedl Trump na síti Truth Social. Může se vrátit, až bude připraven, dodal. Je to další velmi nepříjemná komplikace na cestě k rusko-ukrajinskému smíru.

Komentář Washington 16:30 1. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít