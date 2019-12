Sedm kandidátů Demokratické strany na prezidenta USA se sešlo v Los Angeles k letošní poslední debatě. Jelikož únorové primárky v Iowě se blíží, kandidáti se snažili zejména o výpady vůči rivalům. Diskuzí se také jako červená nit prolínala otázka, kdo má největší šanci porazit Donalda Trumpa. Komentář Praha 13:50 21. prosince 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Demokraté v USA | Foto: Chris Carlson | Zdroj: ČTK/AP

Úvodním tématem se stala ústavní žaloba, takzvaný impeachment, proti Trumpovi, která sice prošla Sněmovnou reprezentantů, ale v republikány ovládaném Senátu nemá příliš šancí. Demokratičtí kandidáti v debatě nepřekvapili a proti Trumpovi se skoro všichni semkli. I na demokraty v primárkách přitom může mít událost vliv.

Lucie Priknerová: Debata demokratů se točila okolo Trumpa a impeachmentu

V médiích se spekuluje o tom, že neúspěšný pokus o impeachment jen utvrdí republikánské voliče v přesvědčení, že Trump je oběť politických svárů, a tedy v tom, aby přišli k volbám a Trumpovi svůj hlas hodili. Bude proto ještě více než předtím třeba, aby byl vítěz demokratických primárek pro vyvážení aktivizovaných republikánů schopen „posbírat“ nerozhodnuté voliče.

A tady se opět otevírá boj umírněných a radikálních demokratů. Podle průzkumů je poptávka voličů po umírněném demokratickém kandidátovi, majícím šanci středové voliče oslovit, vysoká a zmařený impeachment by ji mohl ještě posílit.

Šanci má Biden i Buttigieg

Trend popularity umírněných nahrává Joeu Bidenovi, který v závěru debaty připomněl, že on má největší šanci porazit Trumpa i zabodovat v některých nerozhodnutých státech. Průzkumy dokonce ukazují, že je nejpřijatelnějším z demokratických kandidátů i pro voliče přiklánějící se k republikánům.

Další umírněný – starosta Pete Buttigieg – má naději na vzestup i díky tomu, že aktuálně vede v Iowě i New Hampshiru, tedy ve státech, kde primárky začnou. Naopak radikální senátorka Elizabeth Warrenová ztrácí na síle, jejích plánů na drastické zvýšení daní se totiž může zaleknout i leckterý volič demokratů. Nabízí sice vize, ale stejně jako senátor Bernie Sanders, brojící proti korporacím, představuje příliš radikální alternativu.

Ve světle toho, že 57 % Američanů je s Trumpovou hospodářskou politikou spokojeno, jejich snaha nepadá na úrodnou půdu. Záchytným bodem by pro ně mohl být program zdravotního pojištění Medicare for All, na který voliči slyší.

Zajímavým momentem diskuze bylo, když se Warrenová pokusila zaútočit na Buttigiega i Bidena kvůli jejich sponzorům. Vzhledem k tomu, že praxe bohatých dárců je rozšířená, zůstane zřejmě tento plamínek volebního boje bez povšimnutí, ale minimálně se na něm svezl i Sanders, který upozornil, že ze všech kandidátů má nejvíce individuálních donorů.

Ze strany radikálů je tu jasná snaha o stržení pozornosti k tomu, že umírnění kandidáti budou příliš kompromisní a že jejich nástupem se problém chudoby nebo zdravotního pojištění, poptávaného ekonomicky slabšími Američany, nevyřeší. V průzkumech Sanders i Warrenová stále figurují na druhém, respektive třetím místě za Bidenem.

Největší šance z umírněných aktuálně mají jak Biden, tak Buttigieg. Průzkumy ukazují, že voliči preferují kandidáta mladšího 70 let, ale zároveň ještě o něco více chtějí někoho s dlouholetými politickými zkušenostmi. Vyřešit tento rébus nebude snadné. Kartami ještě může zamíchat také miliardář Michael Bloomberg, který se do diskuzí nekvalifikoval.

Ačkoliv obecným trendem všech primárek bývá sešikování kolem umírněného kandidáta, vzhledem k Trumpově nekonvenčnosti to tentokrát tak samozřejmé nebylo, Warrenová měla ještě před dvěma měsíci výrazné šance. Snaha radikálů oslovit programem a v momentu zoufalství voliče přimět k drastické změně kurzu ale není prozíravou taktikou. Donald Trump se totiž nedá porazit argumenty, natož pak propracovaným programem.