Trump ničí dolar. Už není bezpečným přístavem

Jak odlišná byla první vláda Donalda Trumpa od té aktuální, by se dalo dobře ilustrovat na příkladu šéfa centrální banky FED Jeroma Powella. Ač by se to z posledních konfliktů a kritických výroků nezdálo, Powell je původně Trumpův člověk. Vybral si ho po Janet Yellenové, která dle něj byla příliš spojena s demokraty. Komentář Washington 16:30 23. dubna 2025

Také se prezidentovi líbilo, že Powell není ekonom zabředlý v teorii a akademických knihách. Ve skutečnosti šéf FEDu není ekonom, ale právník a investiční bankéř. Trump prý měl v roce 2017, kdy ho jmenoval, za to, že bude pragmatičtější.

K prvním střetům mezi oběma muži ale došlo relativně zanedlouho, Trump totiž čekal, že FED bude snižovat sazby, aby podpořil ekonomiku, ovšem on se soustředil na inflaci a na to, aby zabránil přehřátí ekonomiky a sazby zvyšoval.

Trumpovi se to nelíbilo, protože před volbami v roce 2020 chtěl mít co nejsilnější ekonomiku. Už tehdy vyhrožoval, že neposlušného Powella odvolá, byla to ale jen jeho klasická vyostřená rétorika.

Republikán Jeremy Powell byl do druhého funkčního období jmenován Joe Bidenem. Exprezident si ho totiž cenil pro respekt, který na trhu měl, důvěryhodnost a stabilitu, které prosazoval.

Trumpův nepřítel Powell

Teď je vše zcela jinak. Trump se chová, jako by byl Powell jeho úhlavním nepřítelem. Podrývá autoritu centrální banky, kritizuje Powella za to, že včas nesnižoval sazby.

Vzájemný konflikt se vyostřil, čelní centrální bankéř naopak varoval, že Trumpova celní válka povede k inflaci i ke zvýšení nezaměstnanosti a zpomalení ekonomiky. Trhy v reakci na to prudce spadly.

Investoři vůbec v posledních týdnech podlehli vlně takzvaného amerického výprodeje, a vedle akcií se zbavují také amerických dluhopisů i dolaru. Peníze se sypou do bezpečných přístavů, jako je zlato, které letos zdražilo skoro o třetinu.

Powellovi dal začátkem tohoto týdne nepřímo za pravdu Mezinárodní měnový fond. Ten srazil výhled růstu světové ekonomiky pro letošní a příští rok. Globální hospodářství kvůli celní válce poroste nejpomaleji od pandemie a krizového roku 2009.

A silně to prý pocítí i Amerika. Asi to ale Trumpa příliš netrápí, nemá totiž mezinárodní instituce rád. Proč by si také nechával zbytečně koukat pod prsty, že.

Trump chce šéfa FEDu vyhodit

Powell se nicméně stává čím dál nepohodlnější figurou. Trump několikrát vyhrožoval, že ho nechá vyhodit. Což by byl mimochodem první takový případ v historii.

Legislativa umožňuje odvolat šéfa rady guvernérů Fed jen v případě zlovolného pochybení, a to by se prokazovalo velice těžko a rozhodně takovým pochybením není neochota snižovat sazby na přání prezidenta.

Možná ale Trump na nějakou kličku přijde – Bílý dům už přiznal, že zkoumá možnosti, jak neposlušného šéfa Fed, jemuž zbývá ve funkci jen rok, odvolat.

Každopádně investoři berou spor jako velmi špatný signál pro nezávislost centrální banky, potažmo důvěryhodnost trhu. Není divu.

Americké státní dluhopisy, kterých po světě koluje za 30 bilionů dolarů, tvoří páteř globálního finančního systému, dolar je největší měnou a americké akcie udávají směr burzám celého světa.

I tady Trump hraje velkou hru, po geopolitice a mezinárodním obchodu přišly na řadu globální finance. Podobně jako ukázal politickým lídrům, že Amerika nebude ručit za ničí bezpečnost ani umožňovat volný obchod, vyvádí z omylu i finanční a kapitálové trhy.

Jestli dosud platilo, že dolar byl bezpečným přístavem finančního světa, je to minulost. Trump izoluje Ameriku ode všech a od všeho.

Autorka řídí byznysový web Newstream.cz