Exprezident Spojených států a kandidát na prezidentský post v roce 2024 Donald Trump tvrdí, že všechny žaloby, které na něj byly v posledních měsících podány, jsou účelovým politickým honem v režii demokratů, kteří se obávají, že ve volbách porazí jejich kandidáta, současného prezidenta Joea Bidena. Komentář Washington 16:30 20. srpna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Donald Trump na republikánském sjezdu v Severní Karolíně | Zdroj: Reuters

U nemalé části republikánských voličů, z nichž mnozí věří Trumpovým tvrzením, že mu bylo ukradeno volební vítězství v roce 2020, exprezidentovi zatím jeho taktika vychází. Podle posledních průzkumů jeho podpora v republikánském táboře vzrostla.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Jiří Pehe: Jak žaloby na Trumpa komplikují jeho prezidentskou kandidaturu

Jenže ve skutečnosti má Trump vážné důvody k obavám. Po poslední obžalobě, tentokrát ve státě Georgia, čelí ve čtyřech různých obžalobách už celkově 91 obviněním. To bude mít vážné dopady na jeho kampaň a účast v republikánských primárkách, jakož i na jeho případnou nominaci do prezidentského klání sjezdem Republikánské strany, pokud primárky vyhraje.

Do karet mu zatím hraje skutečnost, že ani jedno ze soudních řízení, kterým bude čelit, nemusí skončit před prezidentskými volbami.

Už jen zahájení soudních procesů může komplikovat skutečnost, že bude nejprve potřeba sestavit pro každé soudní řízení porotu, což je komplikovaný a zdlouhavý proces. A jeho obhájci se budou nepochybně snažit zdržovat i s pomocí procesních námitek.

Potenciálně nejvážnější hrozbu pro Trumpa představuje poslední ze čtyřech žalob, ve státě Georgia, protože existuje řada přímých důkazů, že se tam pokoušel zvrátit výsledky voleb, včetně nahrávek jeho telefonátů s představiteli tohoto státu.

Trumpův soud by měl začít 4. března, navrhuje prokurátorka. Proces se nejspíš neuzavře do voleb Číst článek

Jenže skutečnost, že se prokurátorka Fani Willisová rozhodla obžalovat spolu s Trumpem dalších 18 lidí, kteří mu měli v pokusu zvrátit výsledek voleb pomáhat, bude celý případ nesmírně komplikovat.

Každý z dalších obžalovaných bude mít nárok na vlastní obhajobu, a je tedy téměř jisté, že proces nezačne do šesti měsíců, jak si Willisová představuje.

To, jak jednotlivá soudní řízení dopadnou, není ale možná v kontextu Trumpovy kampaně to nejdůležitější. Už teď je totiž jasné, že soudní procesy budou kolidovat s jeho kalendářem v primárkách, a Trump tak bude trávit více času v soudních síních než mezi voliči.

Problémy může mít i s astronomickými výdaji na obhájce. Zatím byl schopný různá obvinění využívat k tomu, aby vybíral od voličů peníze, ale je otázkou, zda voličům i vedení Republikánské strany nezačne vadit, že místo financování kampaně Trump utrácí peníze především za právníky.

Trable nemusí být u konce

Jeho trable nemusí přitom být u konce, ani kdyby se prezidentem znovu stal. Spekuluje se sice, že by se v takovém případě pokusil sám sebe omilostnit, nebo by vyvíjel tlak na ministerstvo spravedlnosti, aby jeho trestní stíhání ukončilo. Jenže toho by teoreticky mohl dosáhnout jen v případech, kdy ho žalují federální prokurátoři.

Dříve lidi znechutila krádež citátu, 91 obvinění je teď už rutina, píše americký tisk o Trumpovi Číst článek

Netýká se to soudního procesu ve státě Georgia, který spadá pod jurisdikci tohoto státu. I proto se budou Trumpovi právníci snažit posunout i tento proces na federální úroveň, přičemž nemají příliš velké šance toho dosáhnout.

Ve vedení Republikánské strany bude růst v příštích měsících nervozita. Pokud bude Trump vítězit v republikánských primárkách, bude se blížit okamžik, kdy se sjezd strany bude muset rozhodnout, zda politika, čelícího čtyřem soudním řízením, nominovat.

Ačkoliv Trump zdůrazňuje, že Bidena může porazit právě on, demokraté mají důvody se obávat spíše jiných republikánských kandidátů. Mezi demokratickými voliči a nerozhodnutými sice nepanuje žádné velké nadšení z Bidena, ale docela jistě jich velká většina nezůstane při volbách doma, pokud bude Bidenovým soupeřem právě Trump.

Autor působí na New York University Prague