Smyčka okolo Trumpa se stahuje

Žaloba, které na základě rozhodnutí velké poroty čelí bývalý americký prezident Donald Trump kvůli tomu, že si koupil před prezidentskou volbou v roce 2016 mlčenlivost pornoherečky Stormy Danielsové o aféře s ním, Trumpa, který chce znovu kandidovat na prezidenta v roce 2024, podle mínění mnoha expertů spíše politicky posílí. Komentář Praha 6:30 14. dubna 2023

Politici Republikánské strany argumentují, že žaloba je účelová, protože podobná porušení zákona se obvykle považují za přečin a trestají pokutami. Newyorský státní zástupce Alvin Bragg, který žalobu připravil, je navíc bývalý demokratický politik.

Trump i jeho podporovatelé žalobu odmítli coby politicky motivovaný hon na čarodějnice. Sám Trump už obžaloby využil úspěšně k tomu, aby od svých příznivců získal příspěvky na svoji kampaň v hodnotě milionů dolarů.

Jenže ač je skutečně možné, že tato konkrétní obžaloba Trumpa dočasně posílí, není zatím jasné, jak se skutečnost, že Trump je prvním bývalým americkým prezidentem čelícím obžalobě, projeví v republikánských primárkách. Trumpovi pravděpodobní soupeři sice obžalobu odsoudili jako politické divadlo, ale v debatách republikánských kandidátů se nebude možné vyhnout skutečnosti, že Trump selhal přinejmenším morálně.

Georgia, největší hrozba pro Trumpa

Trump ale bude čelit mnohem těžším právním výzvám. Už 17. dubna má začít soud kvůli žalobě společnosti Dominion na televizní stanici FOX News, která v minulosti silně podporovala Trumpa. Stanice lživě tvrdila, že volební přístroje dodané společností Dominion byly upravené tak, aby falšovaly výsledky voleb.

Pokud by firma Dominion se žalobou uspěla, musela by televizní stanice FOX zaplatit více než miliardu a půl dolarů, což by pro ni mohlo být likvidační. Během procesu přijde jistě na přetřes Trumpovo opakované ujišťování, že volby prohrál kvůli podvodům.

Ještě před koncem dubna má začít i občansko-právní řízení, v němž se novinářka E. Jean Carrollová bude soudit s Trumpem kvůli jeho – dle ní lživému – popírání toho, že ji v roce 1995 znásilnil ve zkušební kabině newyorského obchodního domu.

V říjnu pak začne další občansko-právní proces, v němž Trumpovo podnikatelské impérium bude čelit obviněním z finančních podvodů. Když státní zástupkyně Letitia Jamesová četla seznam obvinění, zabralo to několik hodin.

Ministerstvo spravedlnosti také vede vyšetřování Trumpa kvůli útoku davů na Kapitol 6. ledna 2021 a kvůli neoprávněnému držení tajných dokumentů. Republikáni budou zlehčovat tato vyšetřování i případné obžaloby poukazováním na to, že se odehrávají v režii demokratů, jenže pokud šetření skončí podáním žalob na Trumpa, mohou mít obě kauzy pro něj zničující dopady.

Jako největší hrozba pro Trumpa se ale jeví končící vyšetřování jeho pokusů ovlivnit výsledky voleb ve státě Georgia. Ačkoliv i tady je státní zástupkyně, která kauzu vyšetřuje, Fani Willisová, demokratka, vyšetřování spustila nahrávka Trumpova telefonátu republikánskému státnímu tajemníkovi Bradu Raffenspergerovi, po jejímž zveřejnění se Trump dostal do ostrého sporu s republikánským vedením státu.

Podle amerických médií je rozhodnutí velké poroty, zda Trumpa obžalovat, na spadnutí. Spolu s Trumpem by přitom mohlo být obviněno až dvacet jeho spolupracovníků.

I v Republikánské straně se tak začínají ozývat hlasy, že čeho je moc, toho je příliš. Zejména případná obžaloba ve státě Georgia a následné soudní řízení by mohly zásadním způsobem ovlivnit šance Trumpa uspět v republikánských primárkách.

Autor působí na New York University Prague