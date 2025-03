Trumpova chybějící duše

Trump versus soudci, Trump versus Západ, Trump versus LGBTQ, Trump versus vědci, Trump versus historie USA. Seznam střetů prezidenta s americkými institucemi, komunitami a obyčejnými Američany je už pořádně dlouhý. Trump – jak ostatně sliboval – se vedle změny světového řádu pustil do radikální transformace americké společnosti, její ekonomiky, kultury a vzdělávání. Komentář Washington 6:30 26. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Americký prezident Donald Trump | Foto: Evelyn Hockstein | Zdroj: Reuters

A teď na seznam přibyli i veteráni. Mnozí z těch pracující pro vládu pociťují dopad masivního propouštění, ke kterému přistoupil miliardář Elon Musk, přezdívaný za „broliagarchu“ Donalda Trumpa – což je termín, který vznikl spojením slov bratr a oligarcha.

Veteráni, kteří tvoří zhruba 30 procent všech federálních zaměstnanců, by ale mohli prezidenta politicky stát.

A jejich v poslední době stále častěji na veřejnosti slyšitelný hněv, by mohl znamenat počátek obnovené rezistence proti prezidentovi, který si zatím až na zásahy soudů dělá, co si zamane. Jako by řídil svou soukromou firmu namísto politicky, ekonomicky, nábožensky a etnicky pestrého státu.

Většina veteránů tradičně volí Republikánskou stranu a sám Trump léta kritizoval předchozí prezidenty za podle něj hrozné a neuctivé zacházení s těmito Američany, kteří se vracejí z válečných konfliktů či postů, kde hrozí nebezpečí.

Muskova motorová pila

Musk výpovědi obrazně popisuje jako styl „motorové pily“. Organizace Veterans Affairs, jež řadu veteránu zaměstnává či se o ně stará, je sice neblaze proslulá miliardovými podvody, korupcí a plýtváním.

Mnozí z propuštěných, kteří po čase stráveném ve válečné zóně trpí vážnými psychickými poruchami, ale teď přijdou o léčbu, vyšetření a celkový monitoring jejich stavu. Zřejmě by tedy bylo opravdu lepší použít skalpel než motorovou pilu.

Trump ale, zdá se, za vším vidí peníze, tedy excelovou tabulku zisků a ztrát. Muskovo propouštění je v jeho mysli jasným ziskem.

Prezidentovi navíc chybí duchovní přesah. Nechápe, že jsou lidé, kteří za největší životní hodnotu považují sebeobětování, povinnost, veřejnou službu.

V roce 2018 Trump údajně americké vojáky pohřbené kousek od Paříže označil za „cucáky a ztroskotance“. To hodně vypovídá o jeho pohledu na svět.

Propouštění veteráni teď nevědí, jak dál. V Americe jsou často verbálně vzývání, pomocnou ruku jim teď ale jejich vláda odepřela.

Hořce lze přitom dodat, že ve chvíli, kdy začaly dramaticky padat akcie Muskovy firmy Tesla, jak se od ní začala odklánět velká část zákazníků, kterým není po chuti Muskova jednání, Trump miliardáři na pomoc přispěchal.

Dokonce změnil Bílý dům v prodejnu automobilů značky Tesla. A sám sebe v obyčejného autodealera.

Autor je publicista, dlouhodobě sleduje dění v Americe