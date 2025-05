Trumpova rodina bohatne. Nejen během státních návštěv

Že Donald Trump pojal své současné prezidentování ještě svérázněji než první kolo, je patrné skoro ve všem, co dělá. Mnoho jeho činů proráží hranice představivosti. Jednou takovou agendou je to, jak lehce mixuje zájmy Spojených států a byznys své rodiny. To je věc, která asi nikde v existujících demokraciích nemá srovnání. Bez velké nadsázky se to blíží stylu orientálních despocií.

Komentář Washington 6:29 29. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít