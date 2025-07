Trumpova umělá inteligence

Počínaje tímto dnem, politikou Spojených států bude udělat vše pro to, abychom dominovali světu v umělé inteligenci, prohlásil před pár dny americký prezident Donald Trump. Bylo to v projevu o státní strategii kolem umělé inteligence, s názvem Akční plán pro AI. V rámci něj Trump podepsal tři výnosy, které mají nakopnout pokrok v umělé inteligenci. Komentář Washington 6:29 31. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Americký prezident Donald Trump | Foto: Kent Nishimura | Zdroj: Reuters

Akční plán přichází jen těsně poté, co se prezidentovi nepodařilo protlačit kontroverzní zákaz federální regulace pokroku AI na deset let. To totiž bylo tak rizikové, že se předpisu, který byl součástí takzvaného Velkého krásného zákona, zalekli i sami republikáni a Senát jej odmítl.

Nový balík výnosů v akčním plánu o AI je tak velmi vítanou náplastí na bolest, kterou po tomto fiasku pocítili Trumpovi sponzoři v Silicon Valley. A je hotovo, protože výnosy kromě prezidenta už nikdo jiný schvalovat nemusí.

Veřejnou pozornost vzbudilo nařízení, kterým Trump zakazuje státním institucím používat umělou inteligenci trénovanou na takzvaných woke narativech, tedy na liberálních, politicky korektních tvrzeních, což bylo donedávna společenským standardem.

Oponenti se bojí, že se vývojáři umělé inteligence se budou snažit vyhovět současné americké ideologii, a umělá inteligence se tak zaplevelí ultrapravicovou rétorikou, jako se to děje Elonu Muskovi s jeho Grokem, co se vydává za Adolfa Hitlera.

Akční plán toho ale má víc. Stát zrychluje výstavbu obřích datacenter, kterých už je nasmlouváno za stamiliardy dolarů, dále zjednodušuje a podporuje vývoz amerických AI řešení do zahraničí.

Firmy zabývající se umělou inteligencí mají určitě radost také z toho, že budou moci využívat díla chráněná autorským právem jako knížky, hudbu či obrazové materiály bez placení autorům. Plus mohou pro svou činnost využívat i fosilní zdroje energie. Trump se také postavil proti jakékoli státní regulaci AI.

Odbržděno

To vše přichází ve chvíli, kdy se závod o umělou inteligenci ve Spojených státech dostal k bodu varu. Elon Musk, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos a další si vzájemně přetahují talenty, a roční mzdy lidí, kteří oblasti rozumí, se vyšroubovaly na desítky milionů dolarů.

Na straně druhé tyto firmy propouštějí méně zkušené zaměstnance, které už umělá inteligence skutečně vytlačuje z práce. Technologičtí giganti investují jako šílení, do umělé inteligence nyní jdou stamiliardy dolarů.

Šéf Open AI Sam Altman kolem inaugurace prezidentovi slíbil, že v tomto jeho funkčním období se dosáhne takzvané obecné umělé inteligence. Ta má ve všech směrech předčit lidské myšlení.

Americká elita nyní žije v tom, že musí tuto superinteligenci vyvinout dřív, než se to podaří Číně, která na tom prý také pracuje. Altman tento úkol nazval existenčním závodem mezi USA a asijskou velmocí.

Asi se tedy nacházíme na cílové rovince před něčím, co si nikdo nedokáže moc představit. Včetně tvůrců oné superinteligence. A firmy, podporované vstřícnou Trumpovou vládou, se poněkud odbrzdily.

Před dvěma lety obletěl svět dopis, v němž velká jména AI včetně Elona Muska varovala před příliš rychlým pokrokem v umělé inteligenci. Je tak rychlý, že jej legislativa vůbec nestíhá a AI se může vymknout kontrole. Nebezpečí se od té doby spíše zvýšilo, ale kritické hlasy umlkly. Konkurenční duch zvítězil.

„Děje se něco opravdu zásadního. Je to něco, co nikdo nečekal. Prostě to najednou vzniklo z ničeho – a teď to máme,“ prohlásil v onom projevu o umělé inteligenci Trump. Ve chvíli, kdy naplno otevřel stavidla něčemu, o čem moc neví, co to bude.

