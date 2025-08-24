Trumpovi se musí lichotit, lichotit, lichotit. Děsivá představa u jednoho z nejmocnějších mužů světa
Jeden moment světové politiky mi v poslední době přijde děsivý. Velmi přesně to v Deníku N popsal poradce prezidenta Petra Pavla a bývalý velvyslanec ve Spojených státech Michael Žantovský.
Cituji, co řekl, když hodnotil jednání evropských lídrů a prezidenta Volodymyra Zelenského s Donaldem Trumpem v Bílém domě: „... všichni evropští státníci uplatňovali to objevené paradigma, že Trumpovi je zkrátka třeba lichotit, lichotit a lichotit a děkovat a děkovat. Žádného lichocení ani děkování není příliš... Jinak je Trump nepředvídatelný, ale toto zaručeně funguje.“
Kdyby byla řeč o nějakém trucovitém dítěti, dalo by se to při dnešních výchovných postupech ještě pochopit. Děsivé ale je, že se jedná o jednoho ze dvou nejmocnějších mužů světa (tím druhým je čínský vůdce Si Ťin-pching, nikoli Putin). Prezident demokratické země, Spojených států slyší na lichotky a potřebuje je stejně jako kočka drbání. Vystudovaný psycholog Žantovský to popsal jako již obecně přijímané schéma, jako Trumpův vzorec myšlení.
Toto paradigma velmi dobře pochopil Putin. Obecně se má za to, že si Trumpa „vodí“, jak chce, že jím tedy dokáže velmi účinně manipulovat. Trump tohoto strůjce ukrajinské apokalypsy, vraždění a zmaru, považuje ze přítele.
Po jejich nedávném společném rozhovoru na Aljašce Putin novinářům mimo jiné řekl: „Dnes, když prezident Trump říká, že kdyby byl tehdy prezidentem, žádná válka by nebyla, tak si jsem docela jistý, že by tomu tak skutečně bylo. Mohu to potvrdit.“ Tím „tehdy“ myslel únor 2022, kdy zahájil válku na Ukrajině.
Ruský vůdce také řekl: „Chtěl bych poděkovat prezidentu Trumpovi za naši společnou práci, za vřelý a důvěryhodný tón naší konverzace.“ Jedna chvála za druhou, přesně to, co chce Trump slyšet. Zjevně proto považuje školeného kágébáka za přítele, se kterým si rozumí mnohem lépe než s hrdinou Zelenským nebo s evropskými lídry.
Pro autoritáře Putina není problém lhát a Trumpovi, kterým zjevně pohrdá, nebere ho vážně, lichotit.
Pro Trumpovo okolí to rovněž není problém. Obklopil se lidmi, kteří mu zjevně žádného „ďáblova advokáta“ nesuplují. Pokud jde o Rusko, nemá u sebe žádného experta. Jeho okolí mu zjevně také především lichotí, aby se u něj udrželo. Nebo jsou to lidé, kteří ho nekriticky obdivují.
Doma přetvářky neplatí
Pro svět demokratických lídrů to ale problém je. Ano, už chápou, že to s Trumpem jinak nejde. Ano, už se mu učí přikyvovat a předstírat, že má dobré nápady a usmívat se. Ale když sedí jako školáčci v Oválné pracovně před Trumpem, který jim cosi vykládá, vidíte, jak se musejí přemáhat, jak jim nejde dělat, že ten pán má pravdu.
Navíc pak lidé jako Macron, Merz, Meloniová, Starmer, von der Leyenová a další musejí doma předstoupit před novináře, na které nějaké přetvářky neplatí. Doma už Trumpovi lichotit nemohou, aby nevypadali jako idioti.
Děsivé pak je, že Spojené státy stále do značné míry garantují bezpečnost Evropy. Proto to lichocení.
Autor je spolupracovník deníku Forum 24
