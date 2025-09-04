Trumpovy snahy změnit způsob hlasování v USA ohrozí legitimitu voleb
Americký prezident Donald Trump oznámil, že hodlá vydat prezidentský dekret, na jehož základě by voliči ve Spojených státech museli prokazovat svoji totožnost s pomocí voličských průkazů. Trump také požaduje, aby bylo výrazně omezeno korespondenční hlasování a hlasovalo se s pomocí papírových hlasovacích lístků.
V současné době jsou volební praktiky i způsoby prokazování totožnosti ve Spojených státech značně decentralizované. Ve většině států se ve volebních místnostech používají elektronická volební zařízení či mechanické volební stroje. Většina států také umožňuje korespondenční hlasování či hlasování před datem voleb.
Liší se také způsoby, jakým se ověřuje totožnost voličů. Ti se musejí registrovat, ale k prokázání totožnosti stačí v řadě států řidičský průkaz, či jiný úřední dokument. Popřípadě státy samy ověřují totožnost voličů v různých registrech.
Trump má tedy do určité míry pravdu, když tvrdí, že způsob, jakým se v USA hlasuje, je chaotický. Data ale nedávají za pravdu jeho tvrzením, že volby mohou být ve velkém manipulovány kvůli existenci korespondenční volby nebo používání volebních strojů a elektronických zařízení.
On přitom dál tvrdí, že jen kvůli údajné manipulaci voleb se nestal v roce 2020 prezidentem.
Trump vydal jeden výnos týkající se voleb už v březnu tohoto roku. Na jeho základě by Federální komise pro pomoc při volbách, která státům americké unie pomáhá na různých úrovních s organizací voleb a také certifikuje některé volební procedury, měla zajistit, aby se každý, kdo se registruje k volbám, prokázal americký pasem nebo jiným dokladem, který je důkazem amerického občanství.
Jelikož ve Spojených státech neexistuje jednotný doklad totožnosti podobný občanským průkazům používaným v Evropě, Trumpův požadavek by znemožnil milionům lidí, kteří nemají pas nebo podobný doklad, aby se registrovali. Zejména menšinám a mladým lidem.
Společnou žalobu okamžitě podalo 19 států americké unie, a federální soud vzápětí Trumpovo nařízení dočasně zablokoval s tím, že prezident překračuje svoje pravomoci, protože podle ústavy a dalších zákonů nemá právo do organizace voleb zasahovat.
Na federální úrovni může pravidla pro volby, včetně způsobů prokazování totožnosti upravovat Kongres, který skutečně projednává zákon, jenž by zpřísnil pravidla pro prokazování totožnosti.
Hra se soudy
To ovšem Trumpa neodradilo od toho, aby nyní neoznámil, že chystá už zmíněný další výnos, na jehož základě by se museli všichni voliči prokázat voličským průkazem.
Trump dobře ví, že i tento pokus, stejně jako případné další prezidentské výnosy týkající se voleb, skoro jistě zablokují soudy s tím, že překračuje svoje ústavní pravomoci. A vše zřejmě skončí až u soudu nejvyššího.
Jeho kritici v USA z řad demokratů i odborníků, upozorňují, že jeho skutečným cílem, tak je vytvořit chaos, který bude možné využít ke zpochybnění voleb do Kongresu v příštím roce. Soudy totiž nemusí být schopné do voleb definitivně o jeho výnosech rozhodnout.
Pod vlivem Trumpovy administrativy v některých státech, v nichž vládnou republikáni, už ke zpřísňování prokazování totožnosti dochází. Přičemž i tam mohou následovat soudní žaloby, což zmatek v tom, co platí, a co ne, jen zvýší.
Republikáni se také pokoušejí přerýsovat volební obvody v některých státech tak, aby si zajistili více křesel ve Sněmovně reprezentantů. V Texasu se jim změny už podařilo prosadit, ale Trump nabádá k podobným krokům i další státy, v nichž mají republikáni legislativní většiny.
Demokratické státy, jako je Kalifornie, hrozí odvetnými opatřeními v podobě vlastních změn volebních map.
To vše může vyústit do zásadního zpochybnění výsledků voleb v příštím roce, což může být hlavním cílem Trumpova Bílého domu. Navíc se nedá vyloučit, že jeho nasazování federálních bezpečnostních složek ve státech ovládaných demokraty, je jen předehrou k vyhlášení výjimečného stavu, během něhož lze volby suspendovat.
Autor je politolog
