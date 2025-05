Trumpův ješitný boj s Harvardem

Vypadá to jako bulvární primitivismus, ale ten je u prezidenta Trumpa, jak se bohužel ukazuje, vždy nějak na místě. Pomsta vůči škole, která je symbolem kvalitního vzdělání, je ale vedena i z jiných směrů.

Tou hlavní linii přitom nemusí být odpor k výběrovému vzdělání jako symbolu nenáviděného elitářství. Stačí, že se škola vzepřela prezidentově vůli a odmítla perzekuovat studenty, kteří demonstrovali proti izraelské vojenské demolici pásma Gazy.

Není to poprvé, co se v Americe jde tvrdě proti studentům, je to ale poprvé, kdy je to z ješitnosti a nikoli čistě z ideologických konzervativních důvodů. Ty jsou tu jen zástupné, krocení neposlušných je na prvním místě.

Je to jako v jiných oblastech, vysvětlila by třeba italská premiérka Meloniová. Když Trump dostane své uznání, dá se s ním něco vyjednat. Když se mu tvrdě postavíte, bude si to pamatovat a dříve nebo později vám vrátí úder. Harvardu se to děje právě teď. Nesklonil se, ani nezrušil své programy pro podporu diverzity, rovnosti a inkluze, a má to.

MAGA internacionalismus

Vysvětlení, že škole se zakazuje přijímat cizí studenty jako prevence před podporou Hamásu a čínských komunistů, může vypadat odpovědně, je to ale jen záminka.

Kdyby šlo o bezpečnostní riziko, je více na místě vyšetřování konkrétních lidí, proti nimž jsou nějaké důkazy, ne paušální vymazání zahraničních studentů, kteří živí Harvard ze třetiny.

Z principiálního hlediska jde o zásah do akademických svobod, a také do svobody slova a projevu, kterou tak vehementně brání například Trumpův viceprezident JD Vance. Jak paradoxní, jakkoliv nic nového. I v Česku se přece najdou lidé, kteří by nechali kdekoho kvůli svobodě slova hajlovat nebo černit černochy, ale protesty proti bombám v Gaze budou vždy antisemitismus, který se musí ihned zakázat.

Je pozoruhodné, jak se Trump vyučil u Viktora Orbána, který svého času podobně „sofistikovaně“ zadusil Středoevropskou univerzitu v Budapešti. MAGA internacionalismus, jaké překvapení, může být i dostředivý.

Nakonec Trump dobře chápe, že vzdělání je moc, která se politické moci, nota bene jeho moci, nebezpečně plete pod nohy, proto se musí delegitimizovat a krotit. Když se poddá hlava amerického vzdělání, podřídí se i ostatní.

Univerzity jsou dnes v mezinárodním MAGA hnutí centrem liberálů a progresivistů, kteří svým přemýšlením legitimizují „zvrácenosti“ všeho druhu. Tou největší je zpochybňování nároku vítězů voleb na autoritářské postupy, vždyť si to přál lid, který vítěze podpořil.

Bohužel, je to pořád stejné, zdá se, dějiny jsou trapné jako kolovrátek: studenti a profesoři vadí fašistům, bolševikům i novým autoritářům rostoucím ze slabosti demokracie. A všichni chtějí vzdělání buď pro svou slávu a své cíle, nebo pro nikoho. Vlastně to celou dobu říká Trump dost přímočaře a jasně – nepotřebujete vědění, ale vedení. A já vás povedu. Věda nevěda.

